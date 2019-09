¿Conoces los móviles todoterreno?

Una de las categorías existentes en el sector de los móviles son los denominados “todoterreno”. Como su propio nombre indica, los móviles todoterreno son unos dispositivos que son los más adecuados para todos los que les encanta realizar muchas actividades, incluso algunas en las que hay ciertos peligro.

Este tipo de terminales no llegan a tener un rendimiento como los teléfonos móviles a la última, pero sí que soportan perfectamente toda clase de golpes, altura, velocidad, etc. Ante este tipo de situaciones no les afecta para nada al funcionamiento, contando con un diseño algo más rudo, que nos hace remontarnos a los móviles antiguos.

Vamos a conocer alguno de los modelos de móviles todoterreno que existen actualmente en el mercado:

ULEFONE ARMOR 5

Este modelo destaca por ser una auténtica roca, pues es impermeable, está construido para soportar todo tipo de golpes. Su pantalla es HD de 5,85 pulgadas. Además de esto, cuenta con un procesador Octa Core 2.0 GHz con 4 GB de RAM y 64 GB de memoria interna.

Además, viene con Sim dual, detector de huellas digital y desbloqueo facial. Un dato curioso y que habla bien del cuidado con que está realizado es que cuenta un notch discreto. Merece la pena destacar también la elegancia de su diseño, aunque eso no quiere decir que no sea resistente al agua, donde llega hasta lo 1.5 metros de profundidad.

La batería de 5000 mAH asegura una buena autonomía, siendo compatible con la carga inalámbrica, pero si quieres el cargador inalámbrico se adquiere por separado.

DOOGEE S60

Este modelo también es de los más afamados en esta categoría de móviles a prueba de los usos más exigentes. Su batería es de 5.580 mAh y puede durar hasta 72 horas a pleno uso. En el caso de su procesador es un MediaTek Helio P25 de 8 núcleos a 2,5 GHz y 6 GB de RAM.

En su equipamiento también podemos hablar de que viene con GPS, barómetro, giroscopio, luz, acelerómetro, brújula y sensor de huellas dactilares. Si quieres un móvil todoterreno con cámara de fotos, este modelo tiene una Sony IMX230 de 21 megapíxeles y un estabilizador que le otorga un magnífico rendimiento.

Su pantalla es una IPS Full HD de 5,2 pulgadas con cristal Corning Gorilla Grass, pues lo necesita para que su certificado IP68 sea cierto. Además, es anti-polvo y anti- agua. El que sea famoso por su robustez es principalmente debido a su fabricación a prueba de golpes.

BLACKVIEW BV8000 PRO

Los móviles de este tipo se diferencian de los “cotidianos”, en los diversos tipos de golpes que pueden soportar. Este móvil tiene mucha resistencia, aunque su aspecto sea similar al de un móvil común. En el diseño se han esmerado, pues incluso aunque tenga el certificado IPS68, se puede salir con él a la calle sin que destaque por tener un aspecto demasiado rudo.

A nivel de procesador, no podemos decir que le falte potencia, pues es MediaTek Helio P20 de 8 núcleos a 2,3 GHz y 6 GB de RAM. Sí, 6 GB de RAM, lo que hace que sea un todoterreno de gran potencia y casi premium. Además, incorpora GPS, sensor de huella, barómetro, luz, brújula, giroscopio o barómetro.

BLACKVIEW BV6000

La marca Blackview es una de las que mejor rendimiento están dando y en este caso también hemos querido hablar del BV6000, que cuenta con la certificación IP68 que asegura a sus propietarios que es resistente al polvo y es sumergible hasta 3 metros.

Entre sus propiedades que merece la pena conocer, tiene una cobertura acorazada que permite protegerlo de lo golpes de consideración y además es posible utilizarlo con los guantes puestos.

En cuanto a prestaciones, no está exento de potencia, pues tiene una pantalla HD de 4.7 pulgadas HD, 3 GB de memoria RAM, una cámara principal de 13 MP y otra interna de 5 MP.

Unos móviles, ante todo, capaces

Como has podido ver en esta selección, hemos elegido unos modelos que además de contar con certificaciones y que están diseñados para resistir las condiciones más duras, también vienen equipados con cámaras bastante buenas y que tienen unos procesadores que rinden a gran nivel.

Son unos dispositivos que buscan más el resistir y dar un excelente rendimiento a toda prueba que a buscar la última tecnología, pero tampoco son ladrillos anticuados que solo valen para soportar los usos más brutales.

A la hora de elegir, te hemos mostrado algunos de los más destacados, pero también merece la pena buscar por Internet o preguntar entre los compañeros de trabajo qué modelos usan y cómo se comportan. De esta forma vas a tener un conocimiento mayor y las posibilidades de errar en la compra serán menores.

Así que ya sabes, adquirir un móvil todoterreno ya no es sinónimo de móvil poco atractivo o anticuado.