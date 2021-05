Coronavirus Sevilla: Bajan los contagios diarios y no hay nuevos fallecidos

El último balance de la Consejería de Salud de la Junta no trae malas noticias para la provincia de Sevilla. Se frena el número de contagiados confirmados, puesto que de 453 se pasa a 374; y no aumenta el número de víctimas de la pandemia, que se mantiene en 1.983 personas desde marzo de 2020. No obstante, el coronavirus sigue estando presente en los hospitales hispalenses, donde están ingresadas 247 personas, de las que 70 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Por los centros sanitarios de Sevilla han pasado 10.338 pacientes y por sus ucis 1.044 personas. Es decir, uno de cada diez hospitalizados requiere pasar por la UCI.

El número de contagiados por Covid-19 continúa, aunque en menor medida, engordando. Ya son 125.387 los que han contraído el virus. De ellos, 114.319 lo han superado con éxito, perteneciendo 543 al reciente recuento. Mientras, la campaña de vacunación avanza. En la provincia de Sevilla se han administrado en un sólo día 18.542 dosis, haciendo que 7.369 personas finalicen el proceso de vacunación. Con ellas, son ya 951.331 dosis administradas, permitiendo que 644.710 personas hayan recibido una de ellas y 317.811 la pauta completa de inoculación del virus. Esto significa que aproximadamente el 16,52% de la población residente en la provincia sevillana esté inmunizada. Si centramos el dato en los mayores de 16 años, esta estadística aumenta hasta el 19,80%. O sea, uno de cada cinco sevillanos.