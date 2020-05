Cruz Roja atiende a diario en Sevilla a 40 personas sin hogar con alimentos y kits de higiene

El equipo de Cruz Roja que se dedica todo el año a la atención de personas sin hogar en las calles de Sevilla capital, formado por la farmacéutica Mari Carmen Tomás y por el educador social Marcial Gómez, ambos trabajadores de la institución, está interviniendo en este estado de alarma por el Covid.19 con el colectivo de personas sin techo que, por diversas causas, han rechazado alojarse en una de las 700 plazas abiertas por el Ayuntamiento de Sevilla en toda la ciudad, a pesar de que hay aún más de 70 plazas libres.

El gobierno local de Juan Espadas precisa que el Ayuntamiento no puede obligar a nadie a ir a los alojamientos disponibles, donde no falta ni alimento ni aseo, por más que queden más de 70 plazas sin ocupar y que nunca se han agotado las plazas.

Marcial cuenta su trabajo diario. "Ante la situación del covid-19 salimos por la mañana, en lugar de por la tarde noche, entre las nueve de la mañana y la una y media o dos de la tarde. Cada equipo de atención está formado por un técnico, que somos Mari Carmen o yo, y un voluntario. Preparamos los productos que vamos a repartir en la furgoneta e intentamos satisfacer la demanda de los usuarios. Quedamos con ellos por teléfono en ciertos puntos de cada zona y allí nos esperan a que lleguemos. Estamos muy contentos con el trabajo que hacemos".

El Muelle de la Sal del río junto al Paseo de Colón es una de las zonas de reparto en el centro, además de la la Plaza de la Magdalena y Plaza de la Concordia.

A diario están atendiendo a una media de 40 personas sin hogar en el Centro, en Triana y en los alrededores de Torre Sevilla, y que este martes la cifra alcanzó los 45. Contactan con la mayoría de ellos por teléfono para fijar un punto donde hacer el reparto de alimentos, kist de higiene (con gel, cepillo de dientes y maquinilla de afeitar, productos de abrigo (mantas, esterillas y sacos) y ropa (interior, de vestir y calzado).

Serranitos donados por Mesón El Serranito

Cruz Roja valora la cantidad de donaciones que están recibiendo para el programa 'Cruz Roja Responde' por parte de particulares y empresas, lo que ha permitido intensificar las acciones que ya se realizaban. "El mesón Serranito nos da a diario serranitos para repartir en la calle, y tenemos 40 meriendas diarias gracias a otras empresas como Campofrío con la colaboración del Ayuntamiento, un grupo de hosteleros y la empresa Castrea", señala Marcial.

"El perfil de las personas que atendemos es diverso. La mayoría son españoles y hombres, cada uno con una situación particular. Cada persona tiene un motivo para no ir a los centros que ha abierto el Ayuntamiento, y en otros casos han ido y se han vuelto, o han acudido ahora cuando antes no lo hacían", añade el educador social de Cruz Roja, que recalca que la ciudad de Sevilla destaca por el alto número de plazas que ofrece a las personas sin hogar.

Cruz Roja ofrece todos estos artículos al estar cerrados también los roperos de la ciudad (en los comedores sociales como el de Triana y Pumarejo) que proporcionaban ropa y aseo a las personas sin hogar.

Respuesta del Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento se aclara que es "un problema de orden denunciable por parte de la Policía" que las personas sin techo renuncien a los dispositivos de alojamiento abiertos porque allí tienen plaza y alimentación como los otros 640 que están allí alojados.