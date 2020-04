Los guías turísticos logran ayudas por cese de actividad

Los guías turísticos de Sevilla, por su condición de autónomos en el 90% de los casos, se quedaron sin ingresos cuando cerraron los monumentos y museos de la ciudad por la crisis sanitaria del coronavirus y vieron cómo los eventos o convenciones se han ido cancelando o prosponiendo a 2021.

Isabel Puerto, de APIT, admite que son conscientes de que les espera una época dura

Lo han pasado muy mal porque su actividad fue la primera en caer, si bien no se vio incluida en el Decreto del Gobierno y no podían solicitar ayudas por el cese de actividad. Sin embargo, finalmente han logrado ayudas de las mutuas por cese de actividad tras muchas gestiones a nivel nacional con la Secretaría de Estado y con las comunidades autónomas.

Ante la imposibilidad de optar a ERTES, las mutuas están pagando un 70% de la base reguladora y el seguro de autónomo. Una vez superado este pánico inicial de verse sin ingreso alguno, ahora afrontan un futuro incierto aunque sin perder “la esperanza” en que las administraciones encontrarán la mejor solución.

“Somos conscientes de que por parte de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Sevilla se van a hacer esfuerzos por que el sector del turismo se revitalice, por el peso que tiene. Pero sabemos que lo vamos a pasar mal puesto que cuando pase la alerta sanitaria la gente tendrá miedo de salir a la calle, miedo a meterse en los sitios cerrados, miedo a moverse. Nos espera una época dura”, admite Isabel Puerto, guía turística y representante de la Asociación provincial de Informadores Turísticos (APIT) de Sevilla, que acude siempre a las negociaciones con la administración junto con otras cuatro entidades: Auits, Agot, Passion Tours y City Tour.

Este miércoles precisamente tuvieron un encuentro con el Ayuntamiento de Sevilla para exponerles su situación y perspectivas.

Isabel repite una y otra vez que creen en que las administraciones ofrezcan un apoyo fuerte a la promoción de los guías turísticos profesionales que incluya también el control y las inspecciones contra el intrusismo, ya que esta práctica suele abundar en época de bonanza y con esta crisis será peor.

La esperanza del sector es que incluyan las visitas guiadas por profesionales turísticos en los bonos con servicios de hoteles y restaurantes que se están preparando para ofrecerlos a los turistas. “Esperamos recibir esa ayuda, tenemos esperanza”, señaló la responsable de APIT Sevilla.

Desde APIT explica que ha sido complicado lograr esas ayudas por cese de actividad porque la mayor parte de las mutuas las denegaban alegando que necesitaban un documento oficial que lo justificara, pese a que los guías no podían trabajar al estar todo cerrado y no haber turismo. El gremio tuvo que recurrir a nivel nacional a la Secretaría de Estado y a las comunidades autónomas, y finalmente la consejería andaluza de Turismo redactó un documento explicando por qué no podían trabajar estos profesionales, unos argumentos que aceptaron las mutuas.

La responsable de APIT asegura que los guías oficiales están empleando estas semanas de confinamiento en formarse y seguir estudiando cómo seguir ofreciendo un mejor servicio. Puerto señala que los tres pilares claves para que el turismo se mantenga en sus estándares de calidad son el profesional, ofreciendo un servicio de calidad, la administración involucrándose en la inspección laboral, fiscal y administrativa de este gremio que es la cara visible para el visitante, y el consumidor, que no puede conformarse y debe exigir un buen servicio.

En Andalucía los guías turísticos se elevan a 5.600 profesionales aunque no todos están en activo trabajando. En Sevilla, APIT calcula que podrían ser más de 300.