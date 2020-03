Coronavirus Sevilla: El sector turístico apunta ya el cierre de negocios

La crisis del coronavirus ha golpeado ya con fuerza al sector turístico, una industria pujante que desde hace días está sufriendo una parálisis más que preocupante. Las medidas anunciadas por el Gobierno este jueves han sido calificadas por hoteleros y agentes de viajes como "insuficientes" para permitir una normalización empresarial una vez que pase esta crisis.

Para José Manuel Lastra, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Sevilla (AEVISE), "la realidad es muy preoocupante y llevará al cierre de muchos negocios y a un vertiginoso aumento del desempleo". Para los agentes sevillanos la solución estaría en arbitrar con urgencia medidas de flexibilización que les permitan adaptarse adecuadamente a las duras adversidades a la que se enfrentan.

Las agencias de viajes sevillanas están "en parada técnica obligatoria" y desde hace días no registran actividad alguna que reporte ingresos. Los trabajadores se centran en realizar múltiples gestiones para cancelar o aplaza viajes ya cerrados.

José Manuel Lastra, presidente de AEVISE "El Gobierno debe arbitrar con urgencias medidas de flexibilización que nos permita adaptarnos a las duras adversidades que se avecinan"

Hace unos días, una encuesta realizada por AEVISE revelaba que la mitad de las agencias habían sufrido pérdidas superiores al 30% y que el segmento más afectado por la caída de las ventas era el vacacional (un 94%), seguido de los grupos, los congresos y las empresas. Casi todas las agencias (el 97%) estaban sufriendo cancelaciones y pérdidas en viajes por Europa, seguidas por los cruceros y el mercado asiático. Destinos como el Caribe y Oceanía eran los menos afectados y también América, aunque esta situación se revertirá ahora tras suprimirse los vuelos desde EEUU con Europa. La situación ya se ha agravado.

En el sector hotelero la realidad no dista mucho. Según el presidente de los hoteleros sevillanos, Manuel Cornax, no hay volumen de reservas, éstas son inferiores ya a las cancelaciones, un pick up que da idea del pésimo panorama que espera al sector para los próximos meses.

Manuel Cornax, presidente de los hoteleros "Las medidas son insuficientes, pero tenemos confianza en que la situación se estabilice cuanto antes"

Para Cornax, las medidas anunciadas son, de entrada, insuficientes y dificultan la recuperación del sector. Retomar el ritmo habitual será muy difícil sin un mayor apoyo. Es muy difícil concretar en qué medida están afectado los establecimientos, pues depende de la tipología de cada hotel. La afección es mu alta en los que se dedican a los congresos y las convenciones, aunque distinta a los que están especializados en el mercado americano, que empezarán a notar las consecuencias más a partir de hoy, o los que se centran en grupos de estudiantes italianos, que han dejado de viajar ya hace días.

Gestores de apartamentos turísticos muestran la misma preocupación y ya hay muchos que han dejado de tener reservas. Las cancelaciones no cesan. En este sector el temor es que la crisis del coronavirus provoque una autorregulación obligada, pues muchos son particulares cuya actividad perderá toda su rentabilidad.

No obstante, en el sector se confía en salir de esta crisis, que no tiene precedentes, y se apela a la responsabilidad de todos para frenar el contagio cuanto antes y paliar las consecuencias, no sólo para la salud, también para la economía de toda la ciudad.