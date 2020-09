Coronavirus: Los hospitales sevillanos triplican sus ingresos por Covid en una semana

Los hospitales sevillanos mantienen este martes ingresados a 131 pacientes con Covid-19, 16 de ellos en la UCI. Hace sólo una semana, coincidiendo con el primer día del mes de septiembre, el número de personas hospitalizadas era de 45, un 65,7% menos.

Aunque no son las cifras del peor momento de la pandemia, el número de hospitalizaciones por complicaciones en su infección de coronavirus sigue creciendo. Según los datos de la Junta, en el caso de Sevilla, este martes se contabilizan 22 ingresos más respecto al lunes y tres pacientes más en UCI. Desde que comenzó la crisis sanitaria, en la provincia se han superado ya las 1.400 hospitalizaciones.

En el conjunto de Andalucía son 750 los pacientes confirmados con Covid-19 que permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 117 se encuentran en UCI. Por provincias, en Almería hay actualmente 92 hospitalizados, de los que 16 en UCI; en Cádiz 104 y 17 en UCI; en Córdoba son 89 las hospitalizaciones, de los que 13 en UCI; Granada cuenta con 78 ingresos hospitalarios de los que 15 en UCI; Jaén tiene 31 hospitalizaciones y 9 en UCI; Málaga suma ya 222 pacientes ingresados y 30 de ellos en Cuidados Intensivos; y Huelva, con la menos incidencia en la comunidad, apenas cuenta con 3 hospitalizaciones, una de ellas en UCI.

En las últimas 24 horas se han diagnosticado 151 nuevos casos en la provincia de Sevilla, un número que supera en Andalucía ha vuelto a superar el millar. Según los datos que difunde la Consejería de Salud y Familias, los casos activos de coronavirus a día de hoy rozan los 3.000 y suponen casi el doble de los que se llegaron a alcanzar en pleno pico de la pandemia, cuando en pleno confinamiento se alcanzaron los 1.691 casos activos el pasado 21 de abril.

Más allá del elevado volumen de casos diarios, otra mala noticia que aporta este último parte oficial es que durante las últimas horas han sido tres las muertes registradas a consecuencia de su infección, por lo que cifra total sube hasta los 300 decesos.

Por otro lado, es positivo el dato de curados, que, aunque muy lentamente sigue sumando adeptos, y en las últimas horas han sido 17 personas las que han logrado dejar atrás la enfermedad. En total, 3.222 personas han superado el Covid en Sevilla.

La Junta no informa por su parte de novedades respecto al día de ayer en los brotes declarados en la residencia de mayores de Vitalia en Mairena del Aljarafe ni en el centro para personas discapacitadas Mater et Magistra. De este modo, el número de afectados en el primer caso se mantiene en los 25 (20 residentes y 5 trabajadores), mientras que en Mater et Magistra son 39 los positivos registrados delos que 28 son usuarios y 11 empleados. Sí suma nuevos contagios la residencia municipal de Algámitas, donde fuentes de la dirección del centro confirman que los residentes afectados con resultado de PCR positiva se elevan hasta los 12.