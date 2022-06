Correos desmiente las acusaciones de los trabajadores y garantiza la calidad del servicio

Correos ha enviado una nota para desmentir las acusaciones de la Asamblea de Trabajadores, que esta semana convocó una protesta en Sevilla. La empresa garantiza la calidad del servicio y la prestación del Servicio Postal Universal.

"Correos se encuentra inmersa en un proceso de transformación de su modelo negocio, sin privatización ni despidos. El objetivo es generar los ingresos que reviertan una situación de pérdidas de envíos postales agravada por la situación de la pandemia"

Correos recuerda que es el operador designado por el Estado para prestar el Servicio Postal Universal a todos los ciudadanos, en cualquier punto del territorio. Añade que garantiza su prestación en las mismas condiciones de equidad, accesibilidad, asequibilidad y no discriminación que establece la Ley 43/2010 del Servicio Postal Universal, de los Derechos de los Usuarios y del Mercado Postal (art. 1,2, art. 2 y art. 22.1).

La compañía recalca que "no existe ningún plan de privatización de Correos", ya que es una empresa 100% pública, propiedad del Estado a través de su pertenencia a SEPI, "y lo seguirá siendo: no existe ningún plan de privatización de la Compañía. No hay un trasvase de actividad de Correos a Correos Express".

Aclara que la colaboración de Correos con sus filiales, incluida Correos Express, "está dentro de las habituales sinergias generadas por la actividad y están perfectamente delimitadas en la normativa aplicable al Grupo Correos".

Sobre el supuesto cierre de oficinas

Correos recalca que "no está cerrando ninguna oficina ni centro de distribución". Y asegura que "la adecuación de la estructura de distribución para ser más eficientes, sin merma de la calidad, es una obligación como operador público y no produce ningún desmantelamiento ni debilitamiento del servicio de Correos en España". De hecho, la compañía explica que sigue avanzando en la digitalización de los 2.295 puntos de atención al público de que dispone en zonas rurales. "Estas oficinas quedarán totalmente digitalizadas y conectadas a los sistemas de Correos, y podrán facilitar el acceso de la ciudadanía a todos sus servicios en igualdad de condiciones que en las zonas urbanas más pobladas".

Sobre la acusación de destrucción de empleo, la empresa recalca que "Correos no está realizando despidos ni destruyendo empleo. Correos no está realizando ningún proceso de despidos y sigue trabajando por el empleo estable y de calidad".

Y señala que "Correos se encuentra inmersa en un proceso de transformación de su modelo negocio, sin privatización ni despidos". El objetivo es generar los ingresos que reviertan una situación de pérdidas de envíos postales agravada por la situación de la pandemia (en 2021, 212 millones menos que en 2020, año en el que se enviaron 500 millones de envíos menos que en 2019). Este proceso de transformación gira entorno a tres ejes: la diversificación de servicios, la internacionalización y una mejora de la eficiencia. Todo ello manteniendo la calidad del servicio a la ciudadanía y con un empleo estable y de calidad, sin ningún plan de privatización y sin ningún proceso de despidos, explica la compañía.

"Es completamente falso que Correos se vaya a fragmentar. Se trata de una reorganización interna que no va a afectar a la unidad de la compañía. Es una especialización por líneas de negocio para mejorar la gestión, dentro de la estructura de la compañía".

Correos remarca que, como compañía pública, tiene la obligación de fortalecer su apertura a otros sectores y de diversificar su negocio, asignando eficientemente sus recursos, tanto humanos, como logísticos y tecnológicos, por lo que en función de la producción, que es fluctuante, adecua su plantilla y la estructura de sus secciones de reparto al nivel de actividad real. Y todo ello manteniendo siempre la calidad del servicio que presta a toda la ciudadanía, los compromisos de entrega de los envíos y notificaciones en los plazos contratados y el respeto a las condiciones laborales de su personal.

Correos insiste en que sigue apostando por el diálogo social continuo y el empleo estable. En Correos avanzamos en nuestro proceso de negociación, en el que nuestro objetivo principal es abordar los aspectos que más interesan a las empleadas y empleados de Correos sobre cuestiones laborales y que nos van a permitir poder llevar a cabo nuestras nuevas líneas de futuro y potenciar los nuevos negocios.

234 reuniones con los agentes sociales

Como resultado de este diálogo social desde 2018 se han mantenido 234 reuniones con los agentes sociales para abordar el día a día de la compañía, que han dado como resultado, según Correos:

Empleo estable y de calidad

Durante el periodo 2018 -2022, se han convocado 15.487 plazas para personal laboral indefinido, de las cuales 7.730 personas se han incorporado a la organización y ya está en marcha la convocatoria de 7.757 plazas, teniendo en cuenta la última ampliación, la mayor convocatoria de empleo de Correos en décadas.

Durante el periodo 2020-2021, un total de 5.521 personas han obtenido un destino más acorde a sus necesidades a través del concurso de traslados.

Formación periodo 2018 -2021

Se han realizado 6.020.902 horas de formación para personal operativo.

Han recibido formación un total de 1.431.462 participantes.

Plan Estratégico

Correos abrió un proceso de diálogo sobre el nuevo Plan Estratégico con todas las organizaciones sindicales que ha dado como fruto la firma de una declaración, junto a los sindicatos CSIF, Sindicato Libre y CIG, sobre las principales líneas de actuación del Plan Estratégico del Grupo Correos para 2021 -2024 de la que han surgido, entre otros, los siguientes compromisos:

· Mantenernos como una empresa pública de emblema nacional, vertebradora de todo el territorio nacional, con la función de servicio postal universal y económicamente sostenible en el tiempo.

· Ser claves en la potenciación de la economía nacional, acompañando a las pequeñas y medianas empresas en su desarrollo y a la ciudadanía en la prestación de servicios postales y logísticos.

· Abordar un proceso de ampliación y diversificación de las actividades del Grupo para mantener y ampliar nuestro volumen de ingresos y mejorar el nivel de rentabilidad.

· Optimizar la gestión patrimonial y preservar los activos estratégicos.

· Ser un referente en sostenibilidad medioambiental y social.

Con estas actuaciones, nuestra Compañía sigue apostando por un empleo estable y de calidad, por el diálogo social y por la sostenibilidad de la empresa.

Paliar la despoblación

Correos sigue trabajando en acciones concretas para paliar el problema de la despoblación y contribuir al desarrollo del mundo rural. Esas acciones se articulan mediante la digitalización e incorporación de nuevos servicios en las oficinas rurales, las iniciativas para luchar contra la exclusión financiera y el apoyo a los productores y pymes locales.

Correos ha entregado 22.000 nuevas PDAs a su plantilla de reparto, con nuevas funcionalidades que permiten ofrecer nuevos servicios. Estos nuevos dispositivos incorporan mejoras tecnológicas pioneras como la que permite pagar con tarjeta desde el propio dispositivo.

El proyecto se ha extendido a los más de 6.000 carteros rurales de toda España para que puedan ofrecer directamente en el domicilio de los ciudadanos muchos de los servicios que hasta ahora solo se prestaban en oficinas, a través de sus nuevos dispositivos portátiles (PDAs). De este modo, se pueden pagar recibos, tributos o comprar sobres y embalajes aprovechando la visita del cartero.

Oficinas de Correos: una “ventanilla única” para las administraciones

Otra de las acciones concretas desarrolladas por Correos para impulsar el desarrollo del ámbito rural es la incorporación de nuevos servicios administrativos a los que se pueden gestionar en su red de oficinas.

Correos está trabajando activamente para ofrecer en sus oficinas todos los servicios administrativos que deseen todos los niveles de la administración tanto local, como autonómica y estatal. De este modo, aspira a convertirse en la “ventanilla única” que acerque los servicios administrativos a los ciudadanos, facilitándoles la vida y ahorrando desplazamientos, porque eso también contribuye a fijar población al territorio.

Soluciones contra la exclusión financiera

Entre las iniciativas que está llevando a cabo Correos en el ámbito rural también destacan especialmente las que tienen como objetivo luchar contra la exclusión financiera.

Entre ellas, destacan los acuerdos que Correos mantiene con entidades financieras como Banco Santander, Ibercaja, Evo Bank o Banco Mediolanum que permite, a través del servicio “Correos Cash” hacer ingresos y retiradas de efectivo en las oficinas, con la posibilidad de enviar dinero, a través de los carteros, a cualquier domicilio o persona física de España.

Otra acción de lucha activa contra la exclusión financiera es la instalación de 109 cajeros en distintas ubicaciones de España, a los que se han añadido otros 20 ubicados en localidades muy pequeñas que se han elegido en colaboración con el Comisionado para el Reto Demográfico. De esta manera, Correos contribuye a que los habitantes de esos municipios sigan teniendo acceso a dinero en efectivo.

El pasado mes de noviembre se ha adjudicado la licitación para la instalación de otros 1.500 cajeros en toda España, cuya ubicación concreta está actualmente en fase de definición. El objetivo de Correos es contribuir activamente a la lucha contra la exclusión financiera por lo que primará la instalación de cajeros en zonas rurales y localidades con difícil acceso a oficinas bancarias.

Correos Market: impulso a las ventas online de los productores y pymes locales

Correos ha decidido apoyar a los productores y pymes locales y ayudarles a superar los problemas de comercialización con los que se encontraban por no disponer de una buena solución logística. Además, les ayuda con el proceso logístico completo que incluye también el almacenaje y la mayor red de distribución de nuestro país.

La plataforma “Correos Market” cuenta ya con más de 1.300 vendedores que comercializan más de 16.000 productos a través de “Correos Market”, a los que Correos no cobra comisiones, para contribuir a impulsar el tejido productivo español y hacer llegar sus productos a cualquier punto de España y Portugal.

En definitiva, aprovechando el conocimiento y confianza que inspira la marca Correos, la empresa pública española continuará trabajando para impulsar el desarrollo de la economía rural y facilitar la vida de las personas que han elegido vivir en ese entorno, contribuyendo así a fijar población en el territorio.