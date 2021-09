Vecinos de Cerro-Amate protestan contra los continuos cortes de luz

Los enganches ilegales de luz y la proliferación de pisos con plantaciones de marihuana que consumen tres veces más luz que una vivienda normal en varios barrios de Cerro-Amate está perjudicando seriamente a los vecinos, especialmente a los de Padre Pío, Palmete, La Negrilla y La Doctora, que este jueves se echaron a la calle a protestar por lo que consideran ya “insoportable”. Algunos vecinos de Tres Barrios se unieron a la protesta.

“Esto es insoportable. Son días y días sin poder calentarte la leche ni el almuerzo", se queja Paco, presidente de la asociación de vecinos Guadaira

Los que pagan cada mes su recibo de luz no están dispuestos a aguantar más estos cortes, y a que en menos de 14 meses hayan salido ardiendo dos transformadores de Endesa en Padre Pío. “Esto es horroroso, insoportable. Son horas y horas y días y días seguidos sin luz por los cortes y a base de velas. Te levantas y no puedes calentarte la leche, tampoco las familias con hijos pequeños ni puedes ir al bar porque tampoco tiene luz. Para almorzar tampoco puedes poner la vitrocerámica. Así no se puede vivir. Tenemos unos derechos porque pagamos la luz”, se lamentaba ayer Paco, presidente de la asociación de vecinos Guadaira.

Entre el 20 de julio y el 10 de agosto los cortes de luz han sido diarios en Palmete, de 14:00 a 20:00 y de 22.30 a 2:00 o 3:00, según el recuento de algunos vecinos que han perdido muchos alimentos al descongelarse. Hay muchas reclamaciones vecinales a Endesa por este motivo. El Defensor del Pueblo tiene dos quejas a las que no ha respondido aún, según la asociación Guadaira, y también se ha pedido solución al Ayuntamiento y la Junta.

IU: “Exigimos soluciones inmediatas” Desde IU, el concejal y coordinador local Daniel González Rojas señala que el gobierno municipal, incluso el Pleno, que debe abordar “soluciones concretas e inmediatas” a este problema que sufre Cerro-Amate y actuar “de forma contundente con las eléctricas”. “No nos valen promesas acerca de futuras inversiones de Endesa en la red eléctrica sevillana, mientras la ciudadanía sufre las consecuencias de unas pésimas instalaciones y de una pésima conservación de las mismas”. Para Rojas, aunque el problema es generalizado en toda la ciudad, esta zona cuenta con transformadores muy antiguos que, aunque se arreglen, disponen de muy poco voltaje. “La realidad es que los grandes beneficios de las eléctricas sólo sirven para llenar los bolsillos de sus directivos, mientras la ciudadanía sufre las consecuencias de las escasa o nulas actuaciones en el tendido, los transformadores, y en definitiva las instalaciones que suministran la electricidad a la ciudadanía”. “Desde IU entendemos que el Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado, o conformarse con una reunión con Endesa, en la que sólo se ponen sobre la mesa promesas, pero no actuaciones concretas con fechas y zonas, por lo que seguiremos insistiendo en que el gobierno municipal actúe ya de forma contundente ante estos problemas y no se fie de cantos de sirena”, ha concluido.

La manifestación de este jueves fue convocada por la asociación de vecinos Guadaira, la Coordinadora Entrelindes y la Plataforma Vecinal Yo lucho por mi barrio. Durante unas tres o cuatro horas los manifestantes recorrieron las calles desde la Glorieta 1º de Mayo hasta la Ronda del Tamarguillo, y se recordó que han llevado el tema ante el Defensor del Pueblo Andaluz, ante la falta de respuestas por parte de las administraciones.

El concejal sevillano y coordinador local de IU Sevilla, Daniel González Rojas, participó en la protesta para denunciar que estos barrios “se sienten totalmente abandonados por las instituciones, y tras sufrir un verano terrible por las altas temperaturas, temen que en invierno sea igual, con cortes de luz recurrentes que les dejen situaciones insostenibles”.

Recuerda González Rojas que los cortes de luz pueden suponer un “grave problema para muchas personas que dependen de aparatos para respirar, que no pueden quedarse sin ascensores en funcionamiento porque no pueden subir o bajar escaleras, o que no podrán duchar a sus niños y niñas en invierno, así como de comercios de hostelería, o de venta de comida que se ven obligados a tener que tirar lo que es su fuente de ingresos”.

La respuesta de la compañía eléctrica

Desde Endesa se señala que la situación es especialmente delicada en Palmete-Padre Pío, y que se ha presentado al distrito un plan de refuerzo de infraestructuras eléctricas en esta zona de Sevilla con una inversión prevista de cerca de 900.000 euros a lo largo de 2021. El plan de actuación de Endesa prevé 18 obras en las redes de distribución tanto de Baja como de Media Tensión del distrito, reforzando cerca de 25 kilómetros de cableado subterráneo y mejoras en 10 centros de transformación.

Endesa recalca que las incidencias de luz se deben “a la sobrecarga de la red que provocan los enganches ilegales procedentes de plantaciones de marihuana, una práctica que se está extendiendo y que supone un peligro para la seguridad de las personas que viven en estos entornos, ya que una instalación manipulada pierde todas las protecciones y puede salir ardiendo”.

En coordinación con Policía Nacional, Endesa ha intervenido en 12 actuaciones que se han saldado con más de 50 cortes de suministro por enganches ilegal y 14 plantaciones de marihuana, y seguirá actuando contra este delito.

Para tratar de controlar esto, Endesa ha diseñado un plan de actuación para la digitalización de las infraestructuras, para actuar preventivamente ante estas actuaciones fraudulentas. Este año se instalarán 11 telemandos en las redes de distribución que permiten el control remoto de las infraestructuras. Además, se digitalizarán hasta 33 centros de transformación para garantizar la seguridad de suministro y de actuar de forma inmediata ante cualquier incidencia.

Este verano con una inversión cercana a los 260.000 euros, Endesa ha programado obras en el distrito, canalizando 550 metros de zanja para instalar 5 nuevas líneas subterráneas de Baja Tensión que conectarán con las líneas existentes en las calles Fraternidad, Unidad, Solidaridad, Soledad y Franqueza (Palmete) y Herrera, Puebla de Cazalla, Puebla de los Infantes y Fuentes de Andalucía (Padre Pío). Endesa ampliará también la capacidad del centro de transformación que conecta estas zonas, instalando un nuevo transformador y un nuevo cuadro de Baja Tensión.