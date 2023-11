Cristina Peláez: "No estamos ansiosos por entrar en el gobierno, es un relato del PP"

A las nuevas dependencias de Vox en la Casa Consistorial le faltan detalles para perder la sensación de seguir en plena mudanza. Del despacho de Cristina Peláez (Sevilla, 1972) destaca un cuadro de la Virgen de la Estrella. Habla con rapidez para analizar las ordenanzas, el presupuesto y las posibilidades de entrar en el gobierno.

–José Luis Sanz ha preferido a la izquierda antes que a la derecha para sacar adelante sus primeras ordenanzas...

–El PP ha pactado las ordenanzas fiscales con un PSOE golpista. Supone comprar sus políticas y admitir medidas como gravar el doble a los pisos y locales vacíos. Todo va en contra de los sevillanos. Hay que sumar la nefasta Ley de Vivienda. En su libertad, que hagan lo que consideren.

–¿Hubo algún tipo de contacto?

–Poco contacto. Nos hablaron de las ordenanzas y les dijimos que encubrían un aumento de la presión fiscal, por más que anunciasen una bajada de impuestos. Esto supone un engaño. Nosotros quisimos una bajada real, ya que los sevillanos no están ahora para pagar más. Consideramos que era una subida encubierta, por eso estuvimos en contra. No nos hicieron caso y pactaron con el PSOE. Ellos sabrán el modelo de ciudad que no tienen. Les da igual pactar con cualquiera.

–Usted ha comentado que os quisieron tender una trampa.

–Entienden que nosotros vamos a estar obligados a pactar con ellos para que no nos metan presión con el tema de que votamos en contra de los sevillanos. Nos mantuvimos en nuestra posición porque consideramos que tenían que haber bajado realmente los impuestos y no lo que han hecho. No nos hemos sometido a esa presión a la que nos quieren mantener. A cambio de no hablarnos, han terminando pactando con el PSOE.

–Ahora toca negociar los presupuestos para el año que viene.

–Los presupuestos no se entienden sin las ordenanzas, por lo que consideramos que hay un pacto real entre el PP y el PSOE. Están traicionando a sus votantes, ya que los sevillanos echaron al gobierno de Antonio Muñoz después de ocho años con una ciudad paralizada. Los presupuestos van a ser continuistas.

–¿Vox tiene ya fijadas las líneas rojas?

–Despilfarro cero. No es populismo, queremos que el Ayuntamiento se gaste el dinero en lo que necesitan los sevillanos. Queremos que se gaste en planes integrales para los barrios, en el asfalto de las calles, las luces, la limpieza o la seguridad. Fuera de esto no debes gastar nada más.

–¿Su oferta para formar un bloque de derechas tiene fecha de caducidad?

–Nunca hicimos una oferta. El PP mantiene un relato de que nosotros estamos ansiosos de entrar en el gobierno. Esto no es verdad. Fue el señor Sanz el que dijo que no veía necesario que entráramos en el gobierno. Nos quedamos sorprendidos, no fue lo que nos comentó en mayo. A partir de ahí, ya no dijimos nada más. Sin embargo, el PP insiste en ese relato. Nosotros estamos cómodos en nuestra labor de oposición. Nos tememos que con la debilidad del gobierno de Sanz no pueden hacer nada, continuarán con todas las políticas socialistas.

–Hay acuerdos de estabilidad entre PP y Vox en muchos Ayuntamientos, ¿por qué no en Sevilla?

–El PP no es igual te vayas donde te vayas. En Vox somos iguales en todos lados. Sanz tendrá que explicar por qué en Sevilla no se puede hacer un pacto y en Valencia o Zaragoza sí. Podemos adivinar que tiene un jefe, que se llama Juanma Moreno Bonilla, que pretende hacer aquí lo mismo que hizo en 2018 en la Junta de Andalucía. Es decir, tomarle el pelo a los votantes de Vox. Hemos aprendido. Le regalamos los votos y luego no cumplieron su pacto de gobernalidad. Sería de tontos pensar que vamos a caer en la misma trampa.

–¿Un pacto de gobernalidad sigue siendo imposible?

–Ni se ha dado el caso ni lo estamos pidiendo. No hace falta repetirlo, no vamos a aceptar un pacto de gobernalidad. No nos fiamos de este PP, el de Moreno Bonilla. Nosotros queríamos controlarlos desde dentro, pero no tenemos ninguna ansiedad.

–¿El alcalde le pidió esperar a la formación del Gobierno central antes de cerrar un pacto?

–Nos dijo que no podía pactar porque no sabía cómo iba a quedar el Gobierno. Le dije: “Sevilla no es Madrid. No tienes mayoría y tendrás que hacer algo”. Le compré su necesidad de esperar a septiembre. No hemos vuelto a hablar. Lo hicieron con el Partido Socialista.

–Una última para terminar la entrevista, ¿cómo ve la ciudad desde la llegada del gobierno popular?

–La veo parada. La criminalidad sigue subiendo, la Policía tiene unos problemas tremendos que no se terminan de solucionar, el resumen de la limpieza es mucho ruido y pocas nueces, la movilidad sigue siendo un caos, y en las empresas públicas han dejado a la mayoría de directivos del PSOE. La llegada de Sanz no ha supuesto un cambio.