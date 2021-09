Cs advierte de "serias dudas legales" para implantar el Plan Respira en el Centro y Triana

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha presentado este jueves en rueda de prensa la decena de alegaciones de su grupo al Plan Respira para “evitar que el equipo de gobierno del PSOE implante a la fuerza una restricción del tráfico privado en el Casco Antiguo y Triana que no cuenta en estos momentos con las garantías jurídicas, el consenso y las alternativas de transporte público que requiere”.

“Tememos que el señor Cabrera vaya a emular el fracaso de la señora Carmena y que cualquier entidad o particular tenga argumentos para pedir en los tribunales la revocación del Plan Respira”, algo que “provocaría consecuencias inasumibles para nuestra ciudad”, recalca Pimentel

Pimentel insiste en que “este Plan Respira hace aguas por todos lados y por si fuera poco, existen serias dudas legales que ponen en riesgo su implantación”. El portavoz asegura que el gobierno municipal pretende aprobarlo a través de un decreto del delegado de Gobernación Juan Carlos Cabrera, hurtando a los grupos de la oposición el debate y votación en el Pleno”, lo que considera un “error en la tramitación” porque esto “fue lo que precisamente tumbó judicialmente el proyecto de Madrid Central”.

“Tememos que el señor Cabrera vaya a emular el fracaso de la señora Carmena (ex alcaldesa de Madrid) y que cualquier entidad o particular tenga argumentos para pedir en los tribunales la revocación del Plan Respira”, algo que “provocaría consecuencias inasumibles para nuestra ciudad”. Por todo ello, Cs concluye que el Plan Respira, tal y como lo conocemos, "no tiene sentido alguno y si el gobierno de Espadas decide seguir adelante, será responsable de otra chapuza más en materia de movilidad” que “hipoteca el futuro de vecinos y comerciantes del Casco Antiguo y Triana”, ha concluido.

Cs plantea aplazar la implantación del Plan Respira hasta que se ejecuten las alternativas de movilidad que se recogen en el Plan de Movilidad o que su aplicación sea progresiva

Pimentel ha explicado que “este Plan Respira está plagado de errores desde el inicio de su tramitación”, ya que el gobierno de Espadas ha querido vender que es un proyecto consensuado pero, sin embargo, “sólo ha contado con la participación de poco más de 200 sevillanos”.

Cs alerta además de que tampoco se han puesto en marcha "las alternativas de transporte público que se recogían en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible” y “los supuestos aparcamientos disuasorios que se iban a habilitar en los alrededores de las zonas más afectadas”. Por todo ello, ha lamentado que “el plan del gobierno carezca de planificación y de alternativas” y añade que “es muy difícil confiar en la capacidad de gestión de los que han provocado el caos en la Carretera de Carmona y el Distrito Macarena”, ha señalado.

Cs apuesta por dividir el Casco Antiguo en dos áreas diferenciadas con niveles de restricción diferentes: en la zona norte se permitiría un mayor nivel de acceso de los vehículos privados, al carecer de alternativas de transporte público

Pimentel recalca que “los sevillanos no se merecen el que será el enésimo fiasco de la movilidad en nuestra ciudad” y que “reproduce uno por uno los mismos errores que ya hicieron fracasar hace más de una década el por entonces llamado Plan Centro”. Así, ha asegurado que “el PSOE parece no haber aprendido la lección y está empeñado en seguir adelante con un plan que en lugar de dialogar sólo busca restringir y criminalizar a los conductores” y “convertir el Centro y Triana en una auténtica ratonera”, ha indicado.

El objetivo de Cs es "que los sevillanos sufran las mínimas consecuencias negativas de este nuevo despropósito en la movilidad" y que se corrijan "algunos de los errores más flagrantes”.

Propone Cs “la equiparación del nivel de acceso de los comerciantes con los residentes o la autorización para que cualquier vehículo privado pueda estacionar en las plazas de la zona azul en las mismas condiciones que rigen en los aparcamientos públicos”.

Pide equiparar el nivel de acceso de los comerciantes con los residentes y que cualquier vehículo privado pueda estacionar en las plazas de la zona azul en las mismas condiciones que rigen en los aparcamientos públicos

Además, solicitan el acceso sin restricción de los vehículos eléctricos y cero emisiones y para los sevillanos que trabajen en las zonas afectadas en horario nocturno (entre las 23 y las 7 horas).

También plantea CS autorizaciones para acceder a las consultas sanitarias, el aumento de la bolsa de horas de los centros escolares y la opción de que las asociaciones, hermandades y entidades con sede en el Casco Antiguo y Triana puedan autorizar el acceso de hasta cinco matrículas de forma simultánea.

Otra propuesta es la división del Casco Antiguo en dos áreas diferenciadas con niveles de restricción diferentes, fijando como línea divisoria el eje Puerta Osario, Encarnación, Campana y Puerta Real. De este modo, “en la zona norte del Casco Antiguo se permitiría un mayor nivel de acceso de los vehículos privados, al carecer de alternativas de transporte público, y en la zona sur, que cuenta con más opciones, la restricción sería mayor”.

Por último, hay otra propuesta para aplazar la implantación del Plan Respira hasta que se ejecuten las alternativas de movilidad que se recogen en el PMUS” o que “su aplicación sea progresiva según se vayan poniendo en marcha las soluciones”.

Y para “la apertura de un nuevo proceso de aportaciones ciudadanas que corrija la nula participación de los sevillanos que ha existido hasta el momento”, ha manifestado.