Las cuentas de Sevilla para 2024: Un presupuesto a oscuras

El vaso medio lleno o medio vacío. La conclusión de la primera reunión técnica para abordar las cuentas municipales de 2024 es antagónica si se le pregunta al gobierno o a la oposición. No es una obviedad. El equipo de José Luis Sanz sostiene que los partidos están dispuestos a hablar, y que la intención de todos es llegar a un acuerdo. Los otros tres grupos políticos que forman la Corporación coinciden en que no pueden valorar un documento entregado hace semana y media que no incluye ni ingresos, ni gastos, ni inversiones, y que además se encuentra “repleto de inconcreciones y datos confusos”.

Todo sigue en la casilla de salida. Los populares se han comprometido a enviar a final de esta semana o a principios de la que viene el documento definitivo y pormenorizado del borrador las cuentas de la ciudad para el año que viene. Dos semanas después de que el alcalde presentase las líneas generales de un texto bautizado como el gran pacto por Sevilla. La intención de gobierno municipal es que sea aprobado antes de que termine enero. Queda trabajo por delante.

“Hoy han tenido la oportunidad de hacer aportaciones al documento de líneas básicas y estratégicas entregado, pero los grupos han decidido aportarlas más adelante”, comentó el delegado de Hacienda, Juan Bueno, antes de defender que el alcalde quería darle “un plus” a los grupos políticos en relación con la negociación de las cuentas para el próximo ejercicio de forma que, antes de tener el documento con todo el detalle, pudieran hacer sus “aportaciones”, saber “qué opinaban de esas líneas”.

Pese a que los grupos políticos decidieron hacer sus aportaciones “más adelante”, Bueno aseguró que las reuniones mantenidas fueron “suficientemente satisfactorias porque están dispuestos a negociar”. En este sentido, confió en alcanzar un acuerdo para aprobar unas cuentas nunca antes de febrero. “Ninguno de los grupos ha dicho que no. Están dispuestos a hablar. La intención de todos es llegar a un acuerdo”, apostilló el delegado de Hacienda antes de remarcar que la intención del gobierno local es “abrir un diálogo constructivo que desemboque en un acuerdo amplio para aprobar los presupuestos”, unas cuentas “sin líneas ideológicas en cuya negociación el Ayuntamiento está dispuesto “a ceder para pactar por Sevilla y el interés común”.

Tras terminar la reunión, los socialistas pidieron la documentación completa del presupuesto y de sus organismos autónomos y empresas públicas, con su estado de ingresos y gastos incluido y el anexo de inversiones previstas, para “poder trabajar en su análisis, pronunciarse sobre su contenido y realizar las posibles aportaciones conforme al modelo de ciudad que el PSOE ha ido conformando y ejecutando en los últimos dos mandatos”.

El principal partido de la oposición trasladó que “no puede pronunciarse sobre un documento de power point repleto de inconcreciones y datos confusos. Ese documento inicial nos suscita más dudas que certezas, de ahí que le hayamos reiterado al gobierno de Sanz la petición de que nos facilite el Presupuesto consolidado (del Ayuntamiento más el resto de sus organismos y empresas) donde se especifique cómo ingresará, cómo gastará y en qué se invertirá. A partir de ahí, podremos analizarlo y realizar un trabajo serio y riguroso de contraste entre el modelo de ciudad que pretende el PP y el modelo de ciudad del PSOE”.

La portavoz adjunta del grupo municipal del PSOE, Sonia Gaya, estuvo acompañada en la reunión por los concejales socialistas Francisco Javier Páez y Juan Tomás de Aragón, que forman parte de la Comisión de Hacienda en la Corporación hispalense. “El documento no puede ser la base para negociar teniendo en cuenta las numerosas dudas que presenta” y que atañen tanto a los ingresos y gastos como a la previsión de subidas salariales para la plantilla municipal, los ingresos tributarios reales, la nueva tasa a las operadoras de servicios de telefonía, la previsión de fondos comunitarios, los convenios con la Junta de Andalucía para los planes de empleo, la estimación de ingresos por la Patrica (Participación en los Ingresos de la Comunidad Autónoma), los anexos de inversiones e incluso dónde está la convocatoria pública para cubrir 150 nuevas plazas de la Policía Local.

Desde Vox trasladaron al primer edil que el único documento puesto a disposición es “inasumible”. La portavoz Cristina Peláez estuvo en la reunión junto a los portavoces adjuntos Gonzalo García de Polavieja y Fernando Rodríguez Galisteo. “Resulta extremadamente complicado entender el proceder de este gobierno, que está haciendo las cosas al revés. No se puede pretender que en base a un documento de intenciones, los grupos de la oposición le elaboremos el presupuesto. El borrador sobre el que debemos trabajar lo debe presentar el gobierno, que para eso está”, argumentó la concejal antes de explicar que “llevamos esperando desde el 25 de septiembre la entrega del borrador del presupuesto, cuando el alcalde anunció públicamente que los grupos municipales contaríamos con ese avance del presupuesto en aquellas fechas. Dos meses después, se pretende que sea al revés, que nosotros aportemos propuestas para que, en un plazo de dos días, se nos comunique si se integran o no en el presupuesto. Un gobierno que se considere serio no puede ni debe hacer las cosas así”.

En la misma línea se mostró Podemos-IU, al señalar que “nos ha pedido trabajar en base a un power point, donde ni siquiera hay cantidades exactas. Es como si nos pidiera participar en la reforma de una casa sin tener los planos”. La portavoz Susana Hornillo comentó que “da la impresión de que están un poco perdidos. Si necesitan un modelo en el que basarse, para eso está nuestro programa electoral, se lo hacemos llegar sin ningún problema”.