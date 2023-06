Más de 30 artistas y ‘cacharritos’ por los 60 años del Turronero

Un cumpleaños de caché. Para celebrar este fin de semana sus 60 años, José Luis López el Turronero tiene alquilado tres pabellones del Palacio de Exposiciones y Congresos para agasajar a más de tres mil personas en una megafiesta en la que actuarán unos 30 artistas y contará con atracciones de Feria.

Entre los invitados se espera la asistencia de unos 500 famosos, cien artistas, políticos, empresarios y deportistas. En el listado aparecen nombres como el de Miguel Ángel Gil, Joan Laporta, Nacho Cano o Paz Padilla. No han sido pocos los que se han tenido que quedar fuera. Los primeros en recibir la invitación, sus amigos de la infancia.

En la fiesta habrá una pista de baile y conciertos de artistas nacionales del gusto del homenajeado como Pitingo, La Niña Pastori o Los del Río. No se descarta la presencia de otros artistas de moda como Quevedo. El evento comenzará el sábado con un almuerzo, al que seguirán una merienda y una cena, que dará paso a un espectáculo lleno de sorpresas. Los invitados dispondrán de una zona de descanso, sastrería, peluquería, maquillaje y asistencia sanitaria.

La primera vez que el Turrunero pensó en la fiesta fue hace año medio. “Dios me ha dado bastante en la vida, ¿por qué no juntar a todas las personas que me han ayudado para darles las gracias?”, detalla a este periódico antes de explicar que el cumpleaños estará lleno de sorpresas. En el bautizo de sus nietos reunió a 1.200 personas, entre las que se encontraban Bertín Osborne, Albert Rivera, Rocío Monasterio, Susanna Griso o Chenoa, entre otros.

¿Quién es José Luis López? Nació en 1963 en Ubrique en el seno de una familia humilde que se dedicaba a la venta ambulante de turrones. Sus padres, Antonio López y Rosario Fernández, tuvieron dos hijas y tres hijos, siendo el más pequeño de todos. Con solo 12 años ofrecía clases particulares a los vecinos más pequeños de su barrio. Cursó casi todo el BUP en la localidad malagueña de Ronda, pero a los 17 años decidió abandonar los estudios tras recibir una oferta de empleo en PROA como Asistencia en Carreteras. El espíritu emprendedor y empresarial de el Turronero le hace comenzar a crear su propio camino profesional a través de los seguros generales con la marca Caser. Pocos años después empieza a llevar a cabo operaciones inmobiliarias y actualmente es un empresario dedicado a diversos sectores.

En 1983 se casó con Carmen Mariscal cuando tan solo tenía 20 años y ella 19. En 1985 nace su primera hija, María López Mariscal, y poco después en 1987 nace su hijo Pepe. Una de las premisas del Turronero es ayudar a sus vecinos de Ubrique y la sierra de Cádiz. En el 2000 decide contribuir económicamente, al igual que el resto del pueblo, en la construcción de la Residencia de Mayores Nuestra Señora de los Remedios.

A partir de ese año comienza a escuchar a todas aquellas personas que se acercaban a su oficina y le contaban sus necesidades económicas, a las que siempre ha ayudado de alguna manera. Siempre ha pensado que la Navidad es la mejor época del año para agradecer el cariño de sus vecinos e intentar generar alegría y felicidad entre los más pequeños. Por ello instala un parque de atracciones gratuito desde hace más de una década para que todos los niños se diviertan y disfruten de ese periodo del año. Además, comenzó a organizar otra serie de eventos para los vecinos como espectáculos musicales, circenses y humorísticos.