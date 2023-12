Dia Internacional del Voluntariado: La música 'sanadora' de Siluetas

A la música se le atribuyen numerosas virtudes. Una de ellas es la de sanar el alma. "Quien canta, su mal espanta", dice el refrán. Acordes y armonías hacen aflorar sentimientos, recuerdos y emociones. Pero las corcheas y las notas también sirven para acercar. Y no sólo a las personas, sino también a diferentes estilos. El rock y la lírica confluyen en Siluetas de una manera casi imperceptible. Con el Voluntariado Caixabank Desi Ojeda y Rosanna Franzese no sólo han encontrado una forma de ayudar a los de más haciendo lo que más les gusta, sino también de dar salida a todo el arte que llevan dentro.

La historia de Siluetas es una de esos encuentros que trajo la pandemia. Desiré buscaba una profesora de canto y encontró a Rosanna. "Mi hija debutó con diabetes tipo 1 y yo tuve que pedirme una excedencia para estar cerca de ella. Siempre me había gustado la música y para hacer algo, comencé a recibir clases de canto con Rosanna. Durante un año estuvimos on line. Ella vive en Espartinas y yo en Bollullos y entonces no se podía salir del municipio", explica Desiré.ç

En una de esas clases, Rosanna y ella decidieron llevar la música a los hospitales (un proyecto que aún tenemos en mente). "Como yo trabajo en Caixabank, contacté para ver si podíamos presentarlo en el Voluntariado de Caixabank y nos pusimos en seguida en marcha".

Silueta lleva su música a residencias y centros penitenciarios. Un espectáculo completamente en directo y con dos partes, una más lírica con boleros, arias de ópera o copla y otra segunda más rockera. Todo con la guitarra de Desi y la personalísima interpretación de la voz de Rosanna, que demuestra que el rock y la lírica están más unidos de lo que parece.

Rosanna Franzese nació en Venezuela y viene de un barrio complicado de Caracas. Es profesora en un colegio del Polígono Sur y cuando habla de sus alumnos se le ilumina el rostro. "Me gusta mucho cantar con mis alumnos de las clases particulares de canto. Por eso, en cuanto pudieron verse, cambiaron las clases online por presenciales.

Cuando la hija de Desi fue mayor y la enfermedad estuvo más controlada, las dos se comprometieron aún más con el Voluntariado Caixabank. Ensayan todos los viernes por la tarde en una habitación de la casa de Desi que se ha convertido en un auténtico estudio y donde la música lo impregna todo. Una pasión de la que se ha contagiado toda la familia.

El primer lugar en el que tocaron fue el CIS Luis Jiménez de Asúa (Centro de Inserción Social). "Nuestra intención es alegrar los corazones. Comenzamos con 20 temas y tenemos 70 o 100", explican. Rosanna asegura que las reacciones del público interno en los centros penitenciarios "son muy bonitas, la gente cree que son insensibles y no es así. Hay quien se ha visto allí porque su vida ha pasado por situaciones muy complicadas".

La coordinadora del Voluntariado de Caixabank les va indicando dónde actúan. "Cuando estamos con las residencias de ancianos es lo máximo. Les cantamos sus canciones: arias de ópera,. rancheras, baladas, por Rocío Jurado o Isabel Pantoja pero a mi modo", explica Rosanna.

Las bases están preparadas por ellas, por lo que "tiene su trabajo para que sea bonito". La música les sirve de terapia a los presos y a los ancianos. "Los internos de los centros penitenciarios son nuestro mejor público", explican. Es un trabajo de calidad porque "se quien sea nuestro público, se merece que suene bonito".

Sobre el voluntariado, aseguran que estamos en un mundo "muy egoísta, todos vamos con prisa y no nos damos cuenta de lo importante que es ayudar a los demás, es tu tiempo, algo que todos estamos necesitando. Una forma de sentirse útil y que contribuye a hacer mejor la sociedad".

En lo que va de 2023, las actividades en la provincia de Sevilla han contado con la participación de 864 voluntarios de CaixaBank y en Andalucía han participado 2.832 voluntarios de CaixaBank