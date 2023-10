Digitaliza tu negocio gracias al Kit Digital y Combo Comunicación

En la era actual, donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la digitalización se ha convertido en un imperativo para las empresas que desean mantenerse competitivas y prosperar en un mundo cada vez más conectado.

Consciente de esta necesidad, el Gobierno de España ha lanzado el Kit Digital, una iniciativa revolucionaria destinada a subvencionar la implantación de soluciones digitales disponibles en el mercado.

En este contexto, Combo Comunicación se posiciona como un actor fundamental en la transformación digital de las empresas en España, contribuyendo de manera significativa al avance en la madurez digital de sus beneficiarias.

Combo Comunicación: un socio estratégico en la era digital

Combo Comunicación se ha destacado como una agencia de marketing en Sevilla líder en el mercado español, ofreciendo una amplia gama de servicios que abarcan áreas tan relevantes como:

Desarrollo y diseño web: la página web se ha convertido es la carta de presentación de las empresas y por eso, su ausencia o mala implementación, tiene un impacto negativo en los negocios que se traduce en menos ingresos.

Posicionamiento SEO: cada día el número de competencia crece en todos los sectores, por eso es importante aparecer en buscadores tan importantes como Google, no solo para que tus clientes te encuentren, también para conseguir nuevos compradores y darte a conocer.

Diseño gráfico y branding: no hay segunda oportunidad para crear una buena primera impresión. Por eso la manera en la que presentas tu marca es tan importante y no se deben descuidar aspectos tan relevantes como el logo, menús, cartelería, packaging, etc.

Redes sociales: si tu marca no está donde están tus clientes, estás perdiendo oportunidades de negocio cada día. Por eso la creación de perfiles profesionales en las redes sociales más relevantes para tu negocio es cada día más importante.

Pero sin duda alguna, uno de los aspectos más destacados que distingue a Combo Comunicación es su compromiso de gestionar los trámites del Kit Digital de manera completamente gratuita para sus clientes.

Esto significa que las empresas que eligen a Combo Comunicación no solo se benefician de su experiencia en marketing digital, sino que también ahorran tiempo y recursos al acceder a las subvenciones del Kit Digital sin coste alguno.

Estrategias personalizadas para el éxito

Cada empresa es única, y las soluciones digitales no son una talla única para todos. Por ese motivo Combo Comunicación se ofrece estrategias personalizadas que se adaptan a las particularidades y objetivos de cada cliente.

Su enfoque se basa en un profundo análisis de las necesidades de la empresa, su sector y su público objetivo. Esto garantiza que las soluciones digitales implementadas sean verdaderamente efectivas y generen resultados tangibles.

El impacto transformador del Kit Digital

El Kit Digital, una iniciativa respaldada por el Gobierno de España, busca facilitar la transición hacia la era digital para las empresas en el país. Mediante esta estrategia, el Gobierno subvenciona la adopción de soluciones digitales disponibles en el mercado, permitiendo a las empresas dar un salto cuántico en su madurez digital.

Es importante destacar que la cantidad que las empresas reciben a través del Kit Digital varía en función del número de trabajadores de la empresa. Esto se conoce como segmentos y está dividido en tres grupos:

Segmento I (12.000€): Empresas con entre 10 empleados y menos de 50.

Segmento II (6.000€): Empresas con entre 3 empleados y menos de 10.

Segmento III (2.000€): Empresas con cero empleados (autónomos) y menos de 3 empleados.

Esto no solo les permite competir a nivel nacional e internacional, sino que también contribuye al crecimiento económico de España.

Combo Comunicación se ha convertido en un actor fundamental en la implementación del Kit Digital. Su profundo conocimiento de las necesidades digitales de las empresas, combinado con su experiencia en estrategias de marketing y tecnología, ha permitido a numerosas empresas beneficiarse de las subvenciones del Kit Digital y alcanzar un nivel de madurez digital que de otra manera sería inalcanzable.