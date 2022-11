Cuando Disney obligó a cambiar su nombre a la mítica Cafetería Donald de Sevilla

Hace unos días, Diario de Cádiz publicó la noticia de que, después de 34 años, la hamburguesería y pizzería gaditana Menoc Donald se había visto obligada a cambiar su nombre a Menoc Burger después de que la cadena americana Mc Donald's se hubiera quejado. Una batalla entre David y Goliat en la que los dueños del establecimiento gaditano no han querido entrar porque, como ellos mismos reconocen, tenían "todas las de perder".

Éste no es el primer caso en el que una reconocida empresa internacional pide a un pequeño negocio local que cambie su nomenclatura. Algo similar ocurrió en Sevilla hace casi 50 años en la mítica y taurina cafetería sevillana Donald. En el año 1973, el empresario Valentín Bravo compró un local en la calle Canalejas de Sevilla, donde abrió un bar al que llamó Pato Donald. Siete meses después, la compañía Disney envió un requerimiento al establecimiento sevillano para que cambiara su nombre.

"Disney pedía 700.000 pesetas por usar el nombre de Pato Donald, un personaje de animación muy famoso en aquellos años. El local le costó casi dos millones de pesetas, y Disney le reclamaba solo unos meses después 700.000. Sus abogados le recomendaron que cambiara el nombre y le quitó la palabra Pato", convirtiéndose así en la Cafetería Donald, según explica su actual dueño, Mariano García Romero.

García entró a trabajar como camarero en este establecimiento en 1975, dos años después. "Un día pasé por la calle Canalejas con mi Vespino y me paré en la puerta del bar porque me pareció muy moderno. El dueño, Manuel Ávila Romero, estaba en la puerta y le pregunté si le hacía falta trabajador. Él me preguntó cuánto tardaría en conseguir una camisa blanca. Yo le dije que vivía en Camas y que en 20 minutos estaba aquí otra vez. Hasta el día de hoy", cuenta el hombre sentado en la barra de su bar decorado con innumerables fotografías y recuerdos taurinos.

"Recuerdo que, cuando llegué, aún había muchas cosas con la imagen del Pato Donald. Los posavasos, la pizarra, los platos. Tuvimos que deshacernos de todo ese material y regalarlo", continúa Mariano García, que en 1987 compró el negocio junto con dos socios y, desde 2016, tras la jubilación de sus dos compañeros, asume en solitario su propiedad.

El empresario reconoce estar al tanto del problema reciente que ha tenido la hamburguesería gaditana. "Donald es un apellido. No creo que McDonal´s pueda ir contra nosotros, pero si eso corriera, aquí estoy. Yo también tengo abogados", señala el sevillano.

"Yo soy un tabernero de toda la vida. Todos en el barrio me conocen. Siempre ando por aquí cerca. No creo que me jubile. He pasado toda mi vida detrás de esta barra", comenta Mariano García, que el Martes Santo de 2021 abrió otro bar en el mismo barrio, Bodega La Hermandad, el antiguo Lairén. "Llevamos 49 años sirviendo las mismas tapas de toda la vida: riñones, menudo, estofado, albóndigas, sangre. Hoy vamos a servir pollo al horno y, mañana, higadillo", continúa García a la vez que señala la vitrina con las tapas. "y por supuesto, la ensalidlla Rusa. Este es el templo de la ensaladilla Rusa. El año pasado participamos en IV Campeonato Nacional de Ensaladilla Rusa, en San Sebastián, y nuestra tapa fue una de las diez mejores ensaladillas del país". Una ensaladilla igual de famosa en Sevilla que el mítico Pato Donald.