El Distrito Único Andaluz mantiene San Juan de Dios y Cardenal Spínola adscritos a la US

Un asunto que seguirá levantando polémica. Las titulaciones de los centros universitarios de San Juan de Dios y Cardenal Spínola siguen adscritas a la Universidad de Sevilla (US) para el próximo curso. Al menos, así consta en el Distrito Único Andaluz (DUA) cuando se consulta sobre la oferta de la enseñanza superior para el ejercicio académico que comenzará el próximo septiembre y que, según fuentes consultadas por este periódico, está validada por la Junta de Andalucía y el Gobierno central.

Esta inclusión sorprende después de que la Hispalense haya anunciado los últimos meses que las cinco titulaciones del Centro Universitario Cardenal Spínola (perteneciente a la Fundación San Pablo Andalucía CEU) y el grado del Centro de Enfermería de San Juan de Dios dejarán de estar adscritos a la universidad pública por diferentes motivos. De hecho, la US ha enviado este miércoles dos comunicados a los estudiantes de estas enseñanzas en los que, por un lado, garantiza la continuidad de los estudios en sus centros de origen y, por otro, los anima a matricularse en las facultades propias de la Universidad de Sevilla.

Según ha podido conocer este periódico, la Consejería de Universidades en su propuesta de oferta académica para el próximo curso ya incluyó estas adscripciones tal como lo están en este ejercicio, sin cambio alguno. El planteamiento se elevó el martes 25 de abril a la Conferencia General de Política Universitaria, perteneciente al Ministerio de Universidades. Una vez acabado este trámite, se incluyó en el Distrito Único Andaluz.

Una petición desde la US

El Centro Cardenal Spínola, según ha conocido Diario de Sevilla, recibió tres días después -el viernes 28 de abril- un escrito del secretario general de la US en el que solicitaba la firma de un convenio de desadscripción, trámite necesario para que sus titulaciones (cuatro grados y un máster) dejen de estar incluidas en la oferta académica de la primera universidad pública de la capital andaluza.

A este escrito aún no se ha respondido desde el CEU, que pretende que dicho convenio se haga "de forma ordenada y cumpliendo la normativa". Por tanto y siempre según las fuentes de esta institución de enseñanza, la desadscripción se aplicaría, de forma gradual, a partir del curso 2024/25 y no en el próximo ejercicio académico, como ha anunciado la Universidad de Sevilla.

Desde el CEU se insiste en que las 820 plazas de nuevo acceso de los grados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Educacion Infantil, Educacion Primaria y Derecho, además del MAES, del Cardenal Spínola están incorporadas en el Distrito Único Andaluz para el curso 2023/24, así como, de acuerdo con la normativa vigente, las plazas del segundo, tercero y cuarto curso. "El acuerdo que se firme con la Universidad de Sevilla y que tendrá que ser autorizado por la Consejeria de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía asegurará la desadscripción ordenada en beneficio de los alumnos y de toda la comunidad educativa de este centro de estudios universitarios”, inciden desde la institución.

La nueva Fernando III

La Hispalense ha hecho hincapié en que el número de alumnos de nuevo ingreso en el Cardenal Spínola que se verían afectados por dicho proceso rondará los 450 y en San Juan de Dios, 75. También ha abundado en que en el caso del primer centro universitario (el del CEU) sólo se logran ocupar la mitad del total de las más de 800 plazas de nuevo ingreso que hasta ahora se habían ofertado.

El motivo principal que ha llevado a la US a que las titulaciones del Cardenal Spínola dejen de formar parte de su oferta es la creación de la universidad privada Fernando III. En el escrito enviado este miércoles a su comunidad universitaria, recuerda que en los trámites de la solicitud para crear esta nueva institución, al pasar por el Consejo Andaluz de Universidades, "se emitió un informe desfavorable por parte de las universidades públicas, Consejo Social y estudiantes, con el argumento principal de que no se cumplían los requisitos establecidos en el RD 640/2021".

Además, la Hispalense constató -en la documentación que el proyecto de la Universidad Fernando III presentó- que aparecían "recursos físicos y humanos compartidos, así como proyectos académicos con la Universidad de Sevilla que no nos habían sido consultados en ningún momento". "Todo lo cual nos llevó a posicionarnos en una situación de cautela en defensa de las personas que formáis parte de la comunidad universitaria del Centro Cardenal Spínola”, expone la US, que insiste en que "ante todo, la Universidad de Sevilla no desea generar confusión en la sociedad entre las titulaciones ofertadas por la US y las que pudiera impartir la futura universidad privada, y velará siempre por que sus estudiantes lleven a cabo los estudios con todas las garantías".