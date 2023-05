La US faciltará la matriculación de estudiantes de San Juan Dios, que dejará de estar adscrito

La Universidad de Sevilla (US) facilitará la matriculación de los estudiantes del Centro de Enfermería de San Juan de Dios, que dejará de formar parte de la oferta académica de la Hispalense el próximo curso. Así lo ha hecho saber la US este miércoles en un comunicado enviado a los estudiantes de este centro regentado por la orden hospitalaria, con la que la institución académica ha intentado firmar un nuevo acuerdo de colaboración, que se ha visto frustrado a última hora.

Primero fue el Centro Universitario Cardenal Spínola, perteneciente a la Fundación San Pablo CEU, y después, el grado de Enfermería de San Juan de Dios. En la primera se debió a la futura universidad privada Fernando III que dicha institución pretende inaugurar en el campus de Bormujos. En la segunda, un desacuerdo que se ha intentado solucionar en vano a última hora. Ante tal situación, la Universidad de Sevilla ofrece una oportunidad a los estudiantes de ambos centros para que continúen la formación en sus facultades.

En un comunicado enviado por la Hispalense a la comunidad universitaria de San Juan de Dios, se recuerda que desde 2007 el título de enfermería impartido por dicho centro ha formado parte de la oferta pública de la US. Una situación que cambió el pasado diciembre, cuando se recibió un escrito del superior provincial de la citada orden en España y del Centro Universitario de Enfermería San Juan de Dios, "en el que se nos solicitaba la desadscripción de la Universidad de Sevilla". "Posteriormente se nos expresó que ello era motivado por la intención de de cambiar y haber cursado una solicitud de adscripción a la Universidad privada de Comillas, dependiente de la Comunidad de Madrid", detalla el escrito.

Una propuesta no aceptada

Sin embargo, dicho objetivo "iba a ir más lento de lo que la orden había programado", por lo que los responsables del centro de San Juan de Dios presentaron un escrito el 24 de febrero de este año, en el que informaba de que "desistían" del procedimiento de desasdcripción. Ante este nuevo escenario, la US planteó a la compañía religiosa seguir colaborando, pero con un nuevo convenio cuya duración sería de "cuatro más cuatro años", la máxima que la normativa actual permite. "La apuesta de la Universidad de Sevilla por la formación no es circunstancial, sino que se exige un compromiso con el que nosotros invertimos muchos recursos y esfuerzos", defienden desde la Hispalense, que añaden que desde el Centro de Enfermería le comunicaron que tal propuesta "no era posible".

Tales motivos llevaron al consejo de gobierno de la US a dar por extinguido el título de Enfermería en el centro adscrito de San Juan de Dios, en el que no se ofertarán plazas de nuevo ingreso el próximo curso. Una desasdcripción aprobada también por el Consejo Social de la Universidad de Sevilla.

"En igualdad de condiciones"

No obstante, para dar una respuesta al estudiantado que está matriculado actualmente en dicho centro, de manera que pueda acabar sus enseñanzas "con toda tranquilidad y garantía", la US les ofrece acabar la formación en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología propia de la Hispalense. Una continuidad que podrá realizarse "en igualdad de condiciones en lo que se refiere a los precios públicos". Con tal fin, "se dictará un procedimiento en el que el traslado sea factible sin requerimientos". "Todo en aras de garantizar la completa formación del estudiantado en una situación de indefinicion generada por el centro adscrito", abunda el comunicado.

La institución académica ha enviado otro comunicado a los estudiantes del Centro Universitario Cardenal Spínola, que tampoco formará parte de su oferta de enseñanzas el próximo curso, ante el anuncio por parte de la Fundación San Pablo Andalucía CEU de poner en marcha la universidad privada Fernando III. De igual modo, la Hispalense en dicho escrito "garantiza que, hasta el último estudiante que lo desee, termine sus estudios y obtenga su título por la Universidad de Sevilla", aunque en este caso no alude a ningún procedimiento, como en el caso de los estudiantes de Enfermería de San Juan de Dios.