Emotiva bienvenida a la Casa Ronald McDonald en Sevilla

Día de "alegría", "histórico", "un regalo" y, sobre todo, de agradecimientos. "No porque los ladrillos ya estén puestos, sino porque las familias ya están dentro", resumió en pocas palabras el vicepresidente de la Fundación El Gancho Infantil, Gonzalo Alba, la ceremonia de inauguración de la nueva Casa Ronald McDonald de Sevilla que acogerá a familias de niños en tratamiento en el Hospital Virgen del Rocío y en todos los centros hospitalarios de la provincia.

Ni la lluvia, con bastante intensidad por momentos, ha deslucido tan ansiada inauguración, como también lo es el agua que caía. "Bendita lluvia", espetó Alba durante su discurso inaugural. "Hemos arrancado con muy buen pie", agregó. Y es que, el 19 de enero de 2024, pasado o no por agua, pasará a la historia en Sevilla. La ciudad da la bienvenida a la que se convierte en la primera Casa Ronald McDonald de la provincia, la segunda en Andalucía y la quinta en toda España. Un espacio que está preparado para albergar de forma gratuita a veinte familias de fuera de la ciudad cuyos hijos necesiten ser tratados de enfermedades graves de larga duración en cualquiera de los tres hospitales públicos de Sevilla, el Hospital Universitario Virgen del Rocío, el Hospital Universitario Macarena y el Hospital Universitario de Valme.

El edificio en el que se ubica la Casa Ronald McDonald de Sevilla se localiza en un terreno cedido en 2021 por el Ayuntamiento de Sevilla cerca del Hospital Universitario Virgen del Rocío, en la calle Doctor Rafael Martínez Domínguez. Es fruto de un esfuerzo colaborativo, posible gracias al apoyo de la Fundación El Gancho Infantil, y cuenta con todo lujo de detalles y comodidades además de una decoración muy enfocada a los pequeños. Una rana, un rinoceronte, una jirafa, un perro, un pulpo, un pato o un elefante en cada una de las puertas marca esa línea decorativa. La emotividad emana nada más atravesar sus puertas. En forma de grandes lágrimas, una cortinilla reconoce la solidaridad de todos y cada una de las personas, empresas o entidades sociales que han posible este proyecto con donaciones o "microdonativos", como se ha hecho constar durante el acto de inauguración. Han sido más de 100.000. Todos han puesto su granito de arena para que hoy esta casa sea una realidad.

Dispone de salones comunes, cocinas modernas con frigorífico individual, sala de lavandería, cuartos de juegos, salas de estudio y ordenadores, gimnasio, un sótano para almacén, parking y una amplia zona ajardinada para que los adultos liberen tensiones así como habitaciones independientes con baño, terrazas y zonas de estar. Veinte en total, con capacidad para tres, cuatro o cinco personas, y adaptadas para personas con diversidad funcional.

Todo para hacer posible "un hogar fuera del hogar", como se ha remarcado continuamente en el acto de inauguración, celebrado a media mañana de este viernes, y al que han asistido diversas autoridades locales como el alcalde José Luis Sanz, la delegada territorial en Sevilla de la Consejería de Salud y Consumo, Regina Serrano; o el gerente del Hospital Virgen del Rocío, Manuel Molina Muñoz. También con representación del Gobierno andaluz en la persona de José Repiso, viceconsejero de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad; y Celia Fernández Delgado, directora general de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud de la Junta de Andalucía.

Tampoco han faltado directivos de la Fundación Infantil Ronald McDonald y de McDonalds España como su presidente Luis Quintiliano o la presidenta del Patronato de la Fundación Infantil Ronald McDonald, Blanca Moreno, y representantes de la Fundación El Gancho Infantil, que ha jugado un papel crucial en la recaudación de fondos a través del reto Tu Casa Azul, con su presidenta Marta Marta Baturone y el vicepresidente, Gonzalo Alba. Además de personalidades destacadas como José María del Nido, presidente del Sevilla FC; Rafael Gordillo, presidente de la Fundación Real Betis Balompié; Salvador Diánez Navarro, Vicario Episcopal de Pastoral Social; Cayetano Martínez de Irujo; Emi Huelva, hermana de Elena Huelva, promotora de la iniciativa #MisGanasGanan, o el chef Enrique Sánchez han asistido a este evento, al que también han acudido empresarios locales, otras autoridades y familias que han sido alojadas en alguna de las Casas que esta Fundación tiene en España.

La nueva Casa Infantil Ronald McDonald de Sevilla se ha puesto en marcha gracias al compromiso de instituciones públicas y de entidades privadas, que han ayudado a financiar el proyecto, cuyo coste asciende a 3,5 millones. "Día tras día estas puertas se abren para revelar historias y para construir un hogar fuera del hogar. Es una puerta para pasar de lo conocido a lo desconocido, para franquear obstáculos y seguir luchando", ha recordado José Antonio García, director de la Fundación Infantil Ronald McDonald. Por su parte, Luis Quintiliano, presidente de McDonald’s en España ha recalcado que hoy no sólo se celebra la apertura de una nueva Casa de la Fundación, sino "el refuerzo a un compromiso continuo para garantizar el compromiso con este proyecto".

El evento ha estado amenizado por el grupo sevillano Cantores de Híspalis y la Fundación Alalá, quienes a través de sus canciones han transmitido mensajes de esperanza y bienvenida a los menores pacientes. Además, la participación de padrinos, colaboradores, voluntarios y familias, junto con representantes institucionales, ha reafirmado el amplio apoyo comunitario que respalda a la Fundación. El momento más emotivo lo ponía Ana María, mamá de Nicolás, y usuaria de la Casa Ronald McDonald de Málaga durante los meses que su pequeño tuvo que recibir tratamiento.

Entre discursos institucionales, la familia, oriunda de Melilla, ha puesto sobre la mesa la esencia de este proyecto. "La mayor preocupación que tiene una familia, unos padres, con un hijo hospitalizado es el cómo hacerlo para no alejarse ni un segundo de su pequeño, estar siempre lo más cerca posible de él y esta casa de esta esa oportunidad", valoró la mujer visiblemente afectada. Cuenta que les sorprendió esta opción cuando prácticamente vivían en el hospital. "No teníamos a nadie en Málaga. Somos residentes en Melilla y una mañana, en un control rutinario, nos enviaron para acá. Lo tuvimos que dejar todo patas arriba y trasladarnos a Málaga. Nadie podía acogernos. Así empezamos a vivir en el hospital. Eso es muy duro. Y así es como me hablaron de la casa de Málaga el propio personal del hospital y se nos planteó esta oportunidad", ha remarcado la mujer, que ha puesto el énfasis en la posibilidad de que su pequeño enfermo pudiera pasar tiempo con su hermano en un entorno "familiar". "Eso nos dio muchísima ayuda emocional en unos momentos muy difícil", apostilló Ana María.

Su pareja, por su parte, ha recalcado que una de las cuestiones más importantes de este proyecto es "el sentimiento de hermandad que se crea entre las familias". "Todos tenemos los mismos miedos, la misma necesidad de desconectar y evadirte, y estar juntos te hace sentir que no todo es tan gris, es un apoyo que, por muy cercanos que sean contigo en el hospital, nunca vas a encontrar allí", manifestó antes de arrancar un largo y sonoro aplauso entre los asistentes.

Rompió ese conmovedor momento la presidenta de la institución, Blanca Moreno. "Es el efecto de las casas Ronald McDonald, que sanan a las familias", dijo. Antes, agradeció la colaboración en este proyecto de tres mujeres que han sido "esenciales" para su puesta en marcha. María Luisa Guardiola, presidenta de Andex; Marta Barturone, presidenta de la fundación El Gancho Infantil; y Eva Luna, fundadora de la Asociación Marco Luna. "Decidimos poner en marcha este proyecto gracias a la insistencia de estas mujeres, tres mujeres grandes, y bajo el conocimiento de que hay muchas familias que podrán dormir tranquilas por tener un hogar fuera del hogar", ha señalado.

Por su parte, la directora general de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, en representación del SAS y de la Consejería, Celia Fernández, ha asegurado que con acciones como ésta gana peso un lema muy defendido en la cartera del Gobierno andaluz a la que pertenece. "Os habéis unido a nuestro lema de personas que cuidan de personas", afirmó en su turno de palabra. "A todas ellas tenemos cariño, pero en especial a los niños y niñas. Este acto de hoy nos engrandece como sociedad", ha apostillado. El gerente del Virgen del Rocío, quien dijo actuar representando a los gerentes de todos los hospitales sevillanos, ha recordado que esta será la casa de todo el que lo necesite "viva en el punto de España que viva". "Tenemos un hospital que dispone de 24 unidades referentes a nivel nacional, por lo que pueden venir familias de toda España, con pacientes en patologías poco frecuentes y tratamientos muy prolongados", recalcó.

Ha cerrado la lectura de discursos el alcalde, José Luis Sanz. "Hoy es un día de agradecimientos", comenzó diciendo. "Gracias al presidente de McDonald en España y a la presidenta de la Fundación por haber puesto a Sevilla en el mapa con iniciativas como ésta que mejoran la imagen de la ciudad. Éstas no son casa cualquieras, son casas de la esperanza y Sevilla es una ciudad de esperanzas por lo que no puedo más que agradecer que Sevilla forme parte de este proyecto que tiene la Fundación Ronald McDonald por todo el mundo", abundó.

Bajado el telón, la casa ya está en marcha. Será la Unidad de Trabajo Social del Hospital Virgen del Rocío la encargada de proponer qué pacientes pediátricos, de hasta 21 años, que reciben tratamientos de larga duración y cuya sintomatología no presente incompatibilidades con los enfermos inmunodeprimidos son los idóneos para entrar siguiendo criterios como la gravedad, distancia de sus lugares de origen, situación económica o número de hermanos, entre otros. Aunque el Hospital Universitario Virgen del Rocío es el hospital de referencia, no será el único en derivar familias a la Casa, ya que otros hospitales de la red hospitalaria pública del Servicio Andaluz de Salud de Sevilla también podrán atender a familias de fuera de Sevilla.