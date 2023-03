Enrique Casellas: "Lo he dado todo para darle a Sevilla lo que Sevilla me ha dado en estos meses"

La premisa del pregonero, Enrique Casellas, era representar a Sevilla en el texto que marca el punto de partida la Semana Grande de la capital hispalense. Homenajear a la ciudad a través de la palabra, de la poesía, sin adornos adicionales, ni aderezos. Así ha sido, desde la primera palabra, y así lo ha recalcado Enrique Casellas entre bastidores cuando ha terminado su canto a la capital hispalense. Arropado por su familia, que no lo ha dejado ni un segundo entre sonrisas y lágrimas, el pregonero ha recalcado sentirse pleno: "Lo he dado todo para darle a Sevilla lo que Sevilla me ha dado en estos meses y el regalo que ha puesto en mis manos. Ojalá lo haya conseguido y, desde luego, me he vaciado".

Enrique Casellas ha dedicado diferentes pasajes a los barrios, al sentimiento que se crea en las calles periféricas al centro, a la fe que germina desde la infancia. "La fe sencilla y de barrio es la que hace grande la Semana Santa. La Semana Santa sin ese contenido emocional no sería igual", ha apostillado el pregonero. Además, ha sido un pregón intimista, para los cofrades, poniendo a figuras ya fallecidas como Rafael Díaz Palacios o Pascual González.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha puesto en valor las "altas expectativas" puestas sobre el pregón de Enrique Casellas. "Ha sido un Pregón lleno de sentimiento, lleno de poesía. Me ha gustado bastante el itinerario geográfico que ha realizado por los distintos barrios, por las calles, por rincones de Sevilla, vinculándolos a algunos episodios de la Pasión y Muerte de Jesucristo".

Además, el primer edil ha recalcado la ovación final y el certero aplauso en pie que el auditorio ha dedicado a Enrique Casellas como "resumen de la matrícula de honor que Sevilla" le puede dar al pregonero de esta Semana Santa.

Por último, el candidato a la Alcaldía, José Luis Sanz, ha coincidido en las altas expectativas. "Ha sido un Pregón con muchísimo ritmo, sentimiento. Con un recorrido completísimo por la Semana Santa". José Luis Sanz ha señalado que, gracias a la diferentes referencias a los barrios, toda la ciudad ha podido verse reflejada en los versos de Enrique Casellas.