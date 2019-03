Entrevista Fermín Aparicio

-Fermín, ¿A qué se dedica vuestra empresa?

En VALERA-BLOCK, S.L.U. tratamos de dar respuesta a una necesidad muy concreta que se produce cuando alguien está reformando ó construyendo una vivienda. Nosotros estamos especializados en la fabricación y distribución de productos de madera, especialmente puertas, armarios, suelos… y los complementos que éstos suelen llevar.

-¿A quién va dirigida vuestra oferta?

Trabajamos para el cliente particular y profesional. Nuestros clientes van desde el decorador, profesionales que hacen reformas y nuevas construcciones, carpinteros y clientes que en particular se están reformando su hogar. Ahí entramos nosotros, dando variedad y facilidad de adaptación a cada necesidad.

-¿Cuál es vuestra filosofía de empresa?

Nos gusta fabricar productos que todos puedan permitirse. Entre nuestros objetivos está el dar lo máximo posible al menor precio. No siempre es un equilibrio fácil de conseguir, pero lo trabajamos y creo que nos acercamos mucho a ello.

-¿Cuál es vuestra mayor especialidad?

Las puertas de interior en todas sus variantes. Especialmente lacadas blancas y rústicas de madera maciza. En esos productos somos muy competitivos tanto en oferta como en acabados.

-Estáis en Cuenca, ¿trabajáis para otras zonas?

Si, trabajamos para cualquier zona. Tenemos acuerdos con importantes empresas de transporte y podemos llegar allá donde el cliente nos necesite. Cada día buscamos nuevas formas de estar más cerca del cliente. Hacerle la vida más fácil.

-¿Cuáles son vuestros planes como empresa?

Seguir acercando al cliente nuestras soluciones y darle lo máximo posible. Contener el precio y darle el máximo producto posible. Así pensamos y así lo trabajamos. Además de esto, dar un excelente soporte y asesoramiento a aquellos clientes que más lo necesiten.

-¿Internet os ha ayudado a vender más?

Internet es uno de nuestros canales de venta, pero no el único. Una empresa debe estar lo más ramificada posible y nosotros así lo hacemos. Buscamos siempre nuevas colaboraciones y formas de estabilizar nuestro negocio.

-Por último, ¿podrías mandar un mensaje a aquellos que quieran emprender algo?

Que si desean algo se atrevan a perseguirlo. Aunque no estemos en el mejor momento, hay que atreverse y arriesgar. Trabajar duro cada día te acerca a conseguirlo. Las frases hechas de “si la sigues la consigues” no van conmigo porque la realidad no es precisamente así…

Y hasta aquí la entrevista de hoy, gracias por colaborar con nosotros y los mejores deseos para el futuro para BRICO-VALERA.COM