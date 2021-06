El salto de Espadas a la Junta hace tambalear el pacto con Ciudadanos en el Ayuntamiento

Acuerdo de estabilidad política en el aire. El salto de Juan Espadas a la Junta de Andalucía hace tambalear el pacto firmado a principios de diciembre del año pasado entre el Partido Socialista y Ciudadanos para ir de la mano hasta el final de mandato. Una alianza que va más allá de sacar adelante un presupuesto o unas ordenanzas fiscales. En lo que vienen trabajando ambas formaciones políticas en los últimos meses son convenios que posibiliten la reactivación económica y social, y permita desbloquear grandes proyectos a corto y medio plazo.

La posible ruptura del pacto se traduce en que los socialistas dejarían de gobernar hasta principios de 2023 con una mayoría absoluta de 17 concejales, por lo que el resto de partidos de la oposición recuperarían el margen para tumbar las propuestas del equipo de Espadas. Ese cambio de postura ya se vislumbró en el Pleno celebrado la semana pasada, cuando Ciudadanos votó en contra de las propuestas del gobierno para que la Feria del año que viene cuente con un festivo local y la petición de ayuda para solicitar a la Junta (gobernada por PP y Cs) otras fórmulas alternativas que eviten el pago de 55 millones por las expropiaciones forzosas de las parcelas de la comisaría de Betis, el tanque de tormentas de Kansas City y Persán sin generar un agujero en las finanzas municipales.

El acuerdo de estabilidad firmado en diciembre será revisado el lunes en una reunión

Todo quedó más claro ayer en la comparecencia de Álvaro Pimentel para hacer balance de los dos primeros años del mandato municipal. En su análisis de la situación política actual, el portavoz de Ciudadanos aseguró que el nombramiento del alcalde como candidato del PSOE a la Junta “es una mala noticia para Sevilla”, ya que “genera inestabilidad en la ciudad en el peor momento posible” y “puede derivar en una preocupante parálisis de los grandes proyectos que todavía están por resolver”.

Tras añadir que “Sevilla no puede ser el arma arrojadiza del PSOE contra el gobierno de la Junta de Andalucía”, Pimentel quiso dejar “muy claro” que “si Espadas no va a ser un alcalde que esté al cien por cien con Sevilla, centrado en los verdaderos problemas que afectan a los sevillanos, entonces que no cuente con este grupo municipal de Ciudadanos”, porque “ha llegado el momento de dar un paso al frente, de trabajar por la creación de empleo como principal prioridad de cara a los próximos meses, y para eso hace falta un alcalde valiente que debe elegir si está con Sevilla o está con los intereses de su partido”.

Álvaro Pimentel: "En función de su respuesta nos veremos obligados a tomar un camino u otro”

La formación naranja mantendrá el lunes una reunión con el primer edil socialista para conocer “cuáles son sus planes para la ciudad” y “en función de su respuesta nos veremos obligados a tomar un camino u otro”. En este sentido, Pimentel recordó que “Ciudadanos nunca se ha metido en la vida interna de ningún otro partido, pero eso tiene un límite que está en el momento en que esas decisiones empiezan a afectar a Sevilla”. Por eso, “ahora es el momento de saber si Espadas, que es el candidato de Pedro Sánchez, va a ser capaz de reclamarle los más de 300 policías nacionales que nos debe a los sevillanos, la financiación necesaria para la ampliación de la red de Metro, la terminación de la SE-40 y la ejecución de la conexión ferroviaria entre Santa Justa y el aeropuerto o un reparto equitativo de los fondos europeos”. Por último, advirtió de que “es evidente que los intereses del sanchismo son radicalmente opuestos a los de los sevillanos” y que, por tanto, “es el momento de que Espadas elija si apuesta de verdad por esta ciudad o si se pliega a las exigencias de su partido”.

Desde que llegó a la Alcaldía hace seis años, Espadas nunca había logrado un acuerdo de estabilidad con ningún grupo político. Lo más parecido hasta la alianza con Ciudadanos fue el pacto de investidura que firmó con Izquierda Unida y Participa Sevilla a cambio de un paquete de medidas. Sólo logró sacar adelante las primeras ordenanzas fiscales antes de que se rompiera el amor dos años más tarde al hartarse sus socios de “constantes incumplimientos” de lo pactado. Hasta la fecha, el primer socialista ha ido completando rompecabezas para aprobar las cuentas de la ciudad o proyectos como la ampliación del Metrocentro desde San Bernardo hasta la estación de Santa Justa.