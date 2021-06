Vuelve los conciertos de Feria en la Plaza de España: el plan de Sevilla para septiembre

Por segundo año consecutivo no hubo Feria de Abril. La pandemia impidió que sevillanos y foráneos disfrutasen del ambiente que se vivía hasta 2019 en la ciudad efímera que se montaba cada primavera en el Real de Los Remedios. Al menos y a diferencia de lo que ocurrió en 2020, se pudo organizar una serie de actividades que sirvieron de alternativa a la semana de farolillos. Sin embargo, ese programa sufrió un severo recorte de actos a última hora tras entrar la capital en el nivel 3, de grado 1, de alerta sanitaria por el aumento de contagios de Covid. Ni conciertos al aire libre ni pasarela de moda flamenca.

El horizonte del coronavirus ha cambiado radicalmente. Por eso, la delegación de Fiestas Mayores se encuentra buscando una empresa de servicio de alquiler, transporte, montaje y desmontaje de infraestructuras para los dos conciertos titulados Conciertos Plaza de España que tendrán lugar el 4 y 11 de septiembre. La adaptación del emblemático monumento realizado por Aníbal González requiere de un escenario que se ubicará frente al edificio de Capitanía General una vez salvada la dársena y frente a la fuente central del espacio.

“Todo el acceso será custodiado por la empresa de seguridad, dejando solo una entrada de público donde decida la organización”, detalla la sección técnica de Fiestas Mayores en un documento que especifica que el escenario contará con 14 metros de frontal, diez de fondo y 1,40 de altura. “Deberá estar forrado en negro en todo su perímetro con listones en las esquinas para que no se marque la estructura del escenario; constará de una barandilla de seguridad de un metro de altura en todo el perímetro a excepción de la parte frontal, y tendrá dos escaleras de acceso con barandilla de dos metros”.

Sobre el vestido escénico, los técnicos especifican que, debido “al magnífico entorno monumental de la Plaza de España, no es necesario vestir el escenario, salvo los frontales de las torres de sonido que se respetará para posibles patrocinadores, ni colgar pantalla de vídeo trasera que pueda tapar la visión del edificio”. Las pantallas de led serán dos, con un alto brillo de seis metros por tres y medio que irán mirando al público. Por último, el photocall estará en una estructura de aluminio o madera de dos metros y medio de altura por cinco de ancho y 70 centímetros de fondo. El montaje será un día antes de cada evento y el desmontaje tras el espectáculo.

La pasarela de moda flamenca aplazada por el coronavirus aún no tiene nueva fecha

La empresa licitadora deberá aportar y cubrir la grabación del evento en streaming en directo. El concierto contará con 500 sillas de plástico, un camerino en el lateral del escenario y varias azafatas para el control de las puertas y acomodo del público. El presupuesto de Fiestas Mayores para ambos conciertos es de 42.906 euros (IVA incluido).

Lo que aún no tiene fecha es la pasarela de moda flamenca. Desde el gobierno socialista sostienen que no tiene por qué coincidir en esas dos semanas después del verano. El evento iba a celebrarse el sábado 17 y domingo 18 de abril en la Avenida de la Constitución. Una zona que estaría aforada, con cinco puntos de acceso y circuitos para sus asistentes, que permanecerían sentados, con silla numerada y guardando el metro y medio de distancia. Un acto en el que estaban implicadas las empresas de moda de Raquel Revuelta y Laura Sánchez, organizadoras de Simof y We Love Flamenco, respectivamente, los dos grandes escaparates del diseño flamenco.

Esta pasarela flamenca es “totalmente compatible” con el nivel dos de alerta en el que se encuentra ahora mismo Sevilla, aseguraron fuentes municipales, que abundaron en que, incluso, tal como está diseñado, podría serlo en el nivel 3, pero que, “por recomendación” de las autoridades sanitarias, se decidió posponerla. Una posibilidad de la que se advirtió a sus colaboradores cuando empezó a gestionarse.