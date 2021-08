Espadas: "Mis concejales van a tener que asumir más tareas"

El alcalde Juan Espadas aprovechó su visita a la promoción de Emvisesa Cisneo Alto para repasar la actualidad local. Espadas comenzó aludiendo al pasado fin de semana en relación a la incidencia del coronavirus y las actuaciones policiales: "Como otros fines de semana, desgraciadamente tenemos que seguir ejerciendo presión para que se cumplan las normas". El alcalde avisa que "seguimos estando muy encima para evitar las concentraciones de personas", puesto que "la curva está avanzando lentamente en la dirección adecuada, pero no podemos bajar la guardia".

En cuanto a su doble rol de alcalde la capital de Andalucía y líder regional del PSOE no quiso hablar de su sucesión en el Ayuntamiento. "Pensado está todo, contado nada", expresó Espadas, que dice estar "al máximo de intensidad" y con "una agenda muy fuerte" en la que está ejecutar el presupuesto de 2021 y preparar el de 2022. No obstante, explica que "en los próximos meses no va a haber cambios", aunque sí una "reorganización de tareas". Algo que concretó indicando que "mis concejales van a tener que asumir más tareas". Aún así, asegura que "vais a tener alcalde en el tajo durante un tiempo".