Excelencia médica en la sanidad privada de Sevilla

El cirujano Salvador Morales Conde y el ginecólogo Adolfo López Gómez son dos médicos que comparten algo fundamental: son de Sevilla. También son dos de los 100 mejores especialistas de España, según el listado que publica cada año la revista Forbes. Tienen más cosas en común. Ejercen la Medicina en la sanidad privada a la que otorgan excelencia y prestigio desde Sevilla para el resto del país y trabajan a varios metros de distancia, en los dos grandes hospitales que el Grupo Quirónsalud tiene en Sevilla, el Sagrado Corazón y el Materno-Infantil.

Ahí acaban sus similitudes. Son las dos caras de este prestigioso ranking que cumple seis ediciones. La de la veteranía del doctor Morales Conde, que suma su sexto año consecutivo entre los mejores del país; y la del principiante que debuta en este reconocimiento, en el caso de Adolfo López. Junto a ellos hay otros dos sanitarios sevillanos en la lista de Forbes, la jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Virgen Macarena, María Asunción Martínez Brocca; y el jefe de la Unidad de Gestión de Cirugía Plástica y Grandes Quemados de la Ciudad Sanitaria Virgen del Rocío, Pedro Tomás Gómez Cía.

"Lo fundamental es que se trata de un reconocimiento que te hace ver que estás trabajando en el camino correcto y eso siempre te estimula a seguir", valora con honestidad Salvador Morales Conde, quien un año más insiste en poner en valor el "trabajo en equipo" como pieza fundamental detrás de sus méritos. "Aún sigo sorprendido y perplejo", valora, por su parte Adolfo López Gómez. "Cuando entras a trabajar o liderar un equipo, observas cómo sin los mimbres que te da el trabajo en equipo no eres nadie. Este tipo de reconocimientos no puede ser nunca a una persona", añade.

Sus currículum definen su amplia trayectoria en sus respectivas especialidades, en las que son considerados entre los mejores expertos del territorio nacional. Morales Conde ocupa el cargo de jefe de Cirugía General y Aparato Digestivo y de la Unidad de Excelencia en Obesidad del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón y es coordinador de la unidad de Cirugía Mínimamente Invasiva, Esófago-Gástrica y Cirugía Bariátrica y Metabólica del servicio de Cirugía del Hospital Virgen del Rocío y entre sus méritos está el de ser pionero en el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas de reconstrucción de pared abdominal por cirugía mínimamente invasiva, que ya se utilizan en muchos países del mundo para el tratamiento de las hernias de pared abdominal.

Por su parte, López Gómez, es jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla, un centro dedicado en exclusividad a la atención de todas las patologías de la mujer y el niño de manera monográfica y en todas sus facetas, pionero en la sanidad privada en Andalucía y que ha logrado hacerse un hueco en Sevilla como centro de referencia, con un un crecimiento del 30% de la demanda asistencial en su primer año de actividad.

De Sevilla, formados en Sevilla y que ejercen su profesión en Sevilla, admiten con "orgullo" que recibir este tipo de premios supone un escaparte de la sanidad sevillana para todo el mundo. "Es un orgullo que este tipo de reconocimientos sirva para poner a Sevilla como un lugar atractivo para la cirugía. Eso hace que vengan muchos profesionales a formarse aquí con nosotros y eso te hace ver que, en mi terreno, somos una atracción para otros cirujanos a nivel internacional que vienen a aprender las técnicas que aquí desarrollamos", reconoce el doctor Morales Conde.

En ese camino, y con miras a llevar la sanidad que se hace en Sevilla a lo más alto, Adolfo López apuesta por aprovechar este reconocimiento para seguir creciendo. "Creo que lo que se ha iniciado aquí, convirtiéndonos en pioneros con los servicios que ofrecemos en el Materno-Infantil, debería culminar en que fuéramos también referentes en docencia e investigación, convirtiéndonos en hospital universitario. Sería para nosotros un desarrollo culmen a todo lo que estamos consiguiendo. Eso demostraría, no sólo que se están haciendo las cosas bien, que es algo que vemos en la aceptación que está teniendo el hospital, sino que somos capaces de ser también puntal en Andalucía en esos dos pilares de la Medicina", apostilla.

Coinciden en defender la sanidad "sin apellidos", pero reconocen la apuesta de la sanidad privada y del grupo hospitalario en el que la ejercen su profesión por situarse entre los mejores, de ahí la doble obtención de este reconocimiento nacional. Hablan de mayor confort para el paciente y de innovación tecnológica como las principales armas de esta modalidad sanitaria.

"Llevo muchos años trabajando en la privada y recuerdo cómo el porcentaje de pacientes que hace diez años era diagnosticado de algo y se empeñaba en ser tratado en la pública porque se decía que tenía más medios ha bajado muchísimo, afortunadamente, y con razón", afirma Morales Conde. "Aquí en Sagrado Corazón, yo opero lo mismo que en el Virgen del Rocío. Hago, igualmente, cirugía de altísima complejidad y es de reconocer la inversión para ello de este grupo. Si hay algo de lo que no tengo dudas es de que la sanidad privada es tan buena como la pública", añade. Por su parte, el doctor López Gómez defiende que "el médico es médico ejerza donde ejerza". "Las universidades de las que nos formamos son las mismas y los hospitales de los que salimos son los mismos. Pero a veces hay circunstancias que te hacen decidir. Yo hace nueve años que me aparté de los público y este reconocimiento ha llegado donde estoy ahora", apostilla.

Sobre el trabajo que hacen a diario, con más dos décadas de profesionalidad a sus espaldas, los dos facultativos coinciden en que la Medicina actual no se parece en nada a la de sus inicios. Morales Conde acabó la especialidad en el año 1999 y destaca que, tras más de 20 años lleva ejerciendo, la cirugía ahora pasa por tres las claves que están consiguiendo un desarrollo agigantado en este campo: la cirugía robótica, la inteligencia artificial y la cirugía guiada por la imagen. "Son los tres caminos que marcan actualmente la revolución de la cirugía", destaca. Todo se hace en el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, donde cada año se realiza un curso de innovación de cirugía mínimamente invasiva en el que se dan a conocer los últimos avances que hay a nivel mundial.

"La cirugía robótica responde a aquello que principalmente buscamos los cirujanos que es llegar a ángulos imposibles y nos permite hacer cirugías complejas. Con la inteligencia artificial somos capaces de establecer cómo hay que hacer las cosas adecuadamente y estamos viendo que la colección de datos nos permita recibir consejos durante el proceso quirúrgico para hacer una cirugía concreta. Por último, la cirugía guiada por la imagen nos permite trabajar con realidad aumentada, hacer modelos de planificación en 3D, hacer reconstrucciones 3D preoperatoriamente para planificar la cirugía e, incluso, una de las cosas en las que creo que somos pioneros en Sagrado Corazón que es la cirugía guiada con la imagen con verde indocianina, que consiste en trabajar introduciendo una serie de marcadores en el cuerpo del paciente, que nos permite ver más en quirófano de lo que el ojo humano puede", explica.

El doctor Adolfo López cumplirá este año 23 como profesional. Cuenta que ha ayudado a hacer a unos 4.000 bebés y destaca, por su experiencia, que la Ginecología y Obstetricia actual pasa por adaptarse a las nuevas demandas de la sociedad. En el Hospital Materno-Infantil Quirónsalud, al que está vinculado desde que abrió sus puertas en octubre de 2021, trabaja en esa línea. El centro cuenta con un serie de particularidades que lo hacen único, en pro de una mayor implicación de la mujer en el proceso del embarazo, el parto y el puerperio. "La Obstetricia que ahora demandan los pacientes no tiene nada que ver con la que se hacía hace 15 años. Ahora se quiere una Obstetricia más personalizada. La implicación de la mujer tiene que ser más activa y proactiva y todo se hace en consenso con la pareja, con todas las garantías de la seguridad para madre y bebé", destaca.

Para ello, el área obstétrica cuenta con cinco amplias Unidades de Trabajo de Parto y Recuperación (UTPR), todos ellos exteriores, con grandes ventanales dando a un entorno de vegetación y dotados con las últimas tendencias en el parto como la bañera para dilatación en agua o lianas y sillas para parto vertical, aromaterapia y músico terapia. Un área quirúrgica dotada de la última tecnología para casos de cesárea y, pensando en el recién nacido, el hospital cuenta, además, con un área Neonatología que es una de las dos grandes áreas que constituyen el servicio de Pediatría.

Salvador Morales: "Sigo entrando cada día al quirófano con la misma ilusión"

Había un 50% de probabilidad de que, siendo hijo de un cirujano, Salvador Morales Conde, tirara por la rama sanitaria. Se agarró a ese porcentaje y hoy bebe los éxitos de haber llegado alto. Asegura que desde pequeño le atrajo la investigación, matiz por el que, asegura, se decantó por la Medicina frente a las otras dos opciones que también tanteó para dirigir su futuro: el periodismo y la arquitectura. "Esta última me venía en relación al otro 50% que me engendró, mi madre, que era pintora y de ahí esa rama más artística dentro de mí", explica.

Acertó en su decisión. El destino tenía reservado para él un hueco en la élite de la cirugía en España. Suma seis años consecutivos formando parte de los mejores médicos del país. Cuando se le pregunta con qué felicitación se queda, se hace el silencio. "No sabría decir ninguna", afirma tras una pausa. "Me quedo con ese apretón de manos en consulta de un paciente anónimo, unas gracias o una sonrisa por la calle. Eso te anima a seguir trabajando y eso es lo más grande. Porque el paciente y su bienestar es siempre nuestro objetivo. Yo no trabajo para tener fama ni para tener un currículum magnífico. yo investigo para solucionar dudas que tengo. No formo porque me vean como el gran formador, sino porque que creo que lo que yo he investigado y ha servido para mejorar la técnica se puede seguir haciendo", destaca. "Disfruto mucho de las relaciones humanas en quirófano. Esto no es un trabajo de uno sólo", añade.

Un paciente ante el que asegura se enfrenta cada día "con la misma ilusión del primer día". "Me levanto cada día con la misma ilusión de lo que tengo que resolver y a lo que me tengo que enfrentar y lo hago con mucha ilusión", afirma. Y una profesión que le sigue enseñando cosas a diario. "De mis viajes y mis charlas, que doy muchas, me traigo siempre mi mochila llena de nuevas ideas que me ayudan a seguir creciendo", indica.

Adolfo López: "Me quedo con la felicitación de mi madre; soy resultado de su lucha"

El ginecólogo Adolfo López Gómez asegura que las felicitaciones recibidas por su debut en la lista de Forbes han hecho "saltar chispas" en su teléfono móvil, pero no tiene dudas, se queda con la de su madre. "Que ella haya visto ahí todo su trabajo. Ella es la que se sacrificó para que yo esté hoy aquí y este tipo de felicitaciones sí que son sinceras, esas son de verdad, y me tengo que quedar con ella", sostiene emocionado.

A nivel de reconocimientos por parte de los pacientes, se queda "con las de los casos en los que ha tenido malos resultados". Lo explica: "Lamentablemente son muchos en tantos años de trabajo y, sin embargo, son los reconocimientos más afectivos. Nada más que por acompañar, por ejemplo, a una familia que acaba de perder a un bebé, o el cómo los trataste les marca para siempre y he llegado, incluso, a recibir regalos de muchas de esas familias", afirma. Médico por vocación y sin tradición familiar, sus padres se dedicaban al ámbito rural, la ciencia era la rama que más le atraía desde el instituto. "Mis padres siempre quisieron que estudiara y saliera de lo que era su mundo", explica. La especialidad de Ginecología y Obstetricia, la eligió "por el abanico de posibilidades" que ofrece. "Es una especialidad en la que se opera, se pasa consulta, se llevan embarazos, se atienden partos... Creo que no me equivoco cuando digo que es la especialidad más bonita del mundo", apostilla. Con más de 4.000 nacimientos a sus espaldas, el doctor López Gómez está centrado ahora más en la cirugía de la mujer, sobre todo, oncológica.

Mantiene al alza su ilusión. "Sobre todo en casos relacionados con el cáncer. Cada vez se avanza más con una supervivencia más alta y con la posibilidad de dar soluciones en un volumen más alto. Y eso es muy gratificante a la hora de trabajar", concluye.