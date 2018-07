El rey Felipe VI inaugura hoy un congreso sobre Oriente Próximo

El Rey Felipe VI preside hoy la inauguración de la quinta edición del World Congress for Middle Eastern Studies (Wocmes), que se desarrollará hasta el 20 de julio y en el que participarán casi 3.000 participantes. La inauguración tendrá lugar a las 12:00 en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, organizadora del evento, y contará con la presencia de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, entre otras autoridades. En la ceremonia, presidida por el monarca, la secretaria ejecutiva de la Fundación Euroárabe y profesora de la Universidad de Granada, Inmaculada Marrero, ofrecerá la conferencia inaugural, con una intervención que girará en torno a la Cooperación Euro-Mediterranea: límites y contradicciones de la Unión Europea.

Según un comunicado, Marrero examinará las casi cinco décadas de la cooperación de Europa con sus vecinos de la cuenca sur del Mediterráneo, sus principales instrumentos y resultados. Además analizará los errores más destacados y las opciones de futuro para conseguir un verdadero espacio de prosperidad, estabilidad y paz en el Mediterráneo.

Este congreso, considerado como el foro más importante para los investigadores, académicos, periodistas, diplomáticos y otros expertos en el ámbito de Oriente Próximo y Norte de África, se celebra cada cuatro años y se convierte en un espacio de reflexión y debate único para estos especialistas. En esta ocasión, habrá más de 500 sesiones de trabajo con participantes procedentes de 91 países diferentes.

Bajo el lema Your roots. Your heritage. Knowledge that unites (Tus raíces. Tu herencia. Conocimiento que une), las sesiones académicas se desarrollarán en la Universidad de Sevilla, distribuidas en ponencias individuales, paneles, simposios, mesas redondas o posters, entre otros.

Estas propuestas se articulan en torno a 25 áreas temáticas como Al-Ándalus (que se incorpora a las ya habituales como seña de identidad de esta edición andaluza), Oriente Próximo antiguo, Estudios cristianos, Análisis y resolución de conflictos, Oriente Próximo y contemporáneo, Estudios culturales, Economía, Estudios de género, Relaciones Internacionales y Derecho Internacional, o Estudios islámicos.

También alrededor de Estudios judíos, Lingüística y Literatura, Estudios de medios de comunicación, Estudios medievales, Estudios mediterráneos, Nacionalidad/Identidades y origen étnico, Estudios de migración, Fenómenos normativos y Derecho, África del Norte, Política, Sefarad y la diáspora sefardí, Cultura científica, Estudios de traducción, Estudios urbanos y regionales, Agua, agricultura y Medio Ambiente.