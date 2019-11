Francisco, el trabajador que reparte el cupón de la suerte en el Polígono San Pablo

El sorteo del 11/11 de la ONCE ha sacado una sonrisa mayúscula y compartida en el barrio sevillano del Polígono Norte: un regalo prenavideño que supera el millón de euros. Exactamente, se han vendido 69 cupones con 2.500 euros cada uno y el mayor afortunado ha sido un vecino que podrá hacer de Papá Noél este año con el millón de euros que recibirá de la ONCE. Hasta 1.172.500 euros se repartirán 70 vecinos del Polígono San Pablo en lo que este martes parecía un anticipo del popular día de la Lotería de Navidad.

El vendedor del cupón ha sido Francisco Javier Ramos, empleado de la ONCE desde 2001 y que hace solo un mes vendió diez cupones con 35.000 euros cada uno de ellos, por lo que repartió 350.000 euros en el mismo punto de venta. Su lugar de distribución se encuentra en la calle Jerusalén junto a una farmacia 24 horas, en el barrio del Polígono San Pablo.

Tras acudir a una cita médica a primera hora de la mañana, Francisco Javier ha confesado "que siente mucha alegría por repartir el premio a un barrio trabajador". Fue una vecina la que lo llamó nada más conocerse la noticia a la mil de la noche: "Anoche me llamó una vecina que compra a diario el número del barrio y me dijo que le tocó".

Este empleado de la ONCE reconoce que le produce una especial "alegría" venderlo en su barrio porque es donde vive y trabaja y supone hacer un poco más feliz a muchos de sus vecinos. Parece que Francisco está dando buena suerte al barrio: "el número de ventas de boletos ha aumentado" debido a los numerosos premios que ha vendido a los vecinos e, incluso, personas de otros barrios han ido a comprarle expresamente a él. "También han venido gente de otros barrios que se han enterado y se han llegado al puesto", reconoce con orgullo.

"Lo busqué en internet y no me lo creía"

Una de las agraciadas de la 'suerte' que ha repartido Francisco es Loli, vecina y también trabajadora del barrio. "Es la primera vez en mi vida que me ha tocado tanto dinero. Aunque me haya tocado a medias, es una cantidad importante. Lo busqué en internet y no me lo creía", dice entre risas esta vecina.

Además, destaca que siempre ha recurrido a Francisco pero que no ha sido hasta ahora cuando le ha tocado. "Llevo trabajando en el barrio una pila de años y llevo otra pila de años comprándole los cupones a él", recuerda esta vecina del Polígono San Pablo mostrando el cupón que ha regado de alegría a decenas de familias amigas.

Este sorteo del 11 del 11 de la ONCE ha repartido el resto de premios entre Badajoz, Valencia y Zaragoza. El año pasado el sorteo también sonrió a Andalucía con cerca de 2,6 millones de euros en premios mayores repartidos en su mayor parte entre las localidades de San Juan de Aznalfarache y en Alcaracejos, un municipio cordobés.