'Free tours', la defensa del "libre pago" por enseñar la ciudad

El repunte del turismo en Sevilla, tras dos años de parón por la pandemia, ha sacado a la luz antiguos problemas dentro del sector que, lejos de solucionarse, han empeorado. La masificación turística en zonas como el Barrio de Santa Cruz no es algo nuevo, pero sus vecinos llevan alertando desde la vuelta a la "normalidad" de la imposibilidad de convivir con grupos de visitas guiadas que emplean megafonía que molesta a la vecindad o bloquean el paso en puertas y ventanas de las casas, entre otras malas prácticas. Los guías oficiales ya han elaborado su propio manual profesional que han presentado al Ayuntamiento con el fin de convertirlo en normativa para regular el desarrollo de esta tarea y evitar el intrusismo que "ha crecido en este año notablemente", tal cual explicó la presidenta de APIT, Ana López, a este periódico. Ahora, son los free tours –caracterizados por el pago libre del cliente tras la visita guiada en función de su satisfacción con la experiencia– los que defienden su negociado manteniéndose al margen del intrusismo y de ser causantes de la turismofobia.

En Sevilla, la plataforma internacional GuruWalk, que conecta a guías con viajeros en 110 países, cuenta con una veintena de guías que ofrecen este servicio. Algunos son guías freelance, autónomos que trabajan solos, y otros se han asociado con otros compañeros para ofrecer más visitas o constituir sus propias SL, detallan desde el portal, que añaden que "no se puede caer en la trampa de mezclar modelos de negocio con capacitación, ya que los free tours se incluyen en una actividad totalmente legal, amparados por los principios fundamentales y libertades básicas del Tratado de la Unión Europea como es la libre prestación de servicios. Además, que el usuario del free tour decida el precio final del servicio es plenamente compatible con el derecho de la competencia. Así se cita en la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (C-390/18)".

La regulación para ser guía turístico es autonómica y desde esta plataforma web insisten en que sus guías o free tours cumplen con los requisitos y, por tanto, son oficiales. "La policía nos puede parar en cualquier momento por el centro de Sevilla y ver que toda la documentación está en regla". En cambio, sí reconocen el intrusismo o la situación de ilegalidad en la que trabajan otro tipo de guías privados: "Existen muchos guías privados ilegales que no cuentan con licencia. En alguno casos, al ser grupos pequeños, pasan desapercibidos y son difíciles de detectar".

Visitas guiadas con los 'free tours' al alza

Entre la oferta que plantean los free tours de GuruWalk para Sevilla, se encuentran las rutas culturales por el casco histórico, visitas nocturnas, de leyendas y misterios, en los museos y en barrios como Santa Cruz o Triana. También ofrecen experiencias distintas como la práctica de kayak o paddle surf por el río. Estos free tours se realizan en distintos idiomas como castellano, inglés, francés o italiano.

Durante el mes de abril, más de 5.000 viajeros reservaron un free tour en Sevilla a través de esta plataforma. De ellos más de una quinta parte eran españoles, otro gran porcentaje procedían de países de América Latina, como Argentina, México, Colombia, Chile, Uruguay y Perú, casi un centenar eran de Estados Unidos, y otros tantos de Reino Unido, completando el círculo viajeros de Alemania, Países Bajos, Canadá, Austria, Dinamarca, Israel y Australia.

Normas, control y competencia de los 'free tours'

Desde la plataforma, afirman mantener un contacto diario con sus free tours donde revisan las visitas para que, en caso de hacer itinerarios similares, se ofrezcan en distintos horarios con el fin de evitar aglomeraciones con los distintos grupos. "Las plazas de cada grupo están limitadas para que no sean muy grandes, los guías conciencian a los viajeros de la importancia de cuidar el patrimonio y de respetarlo y evitan pararse a dar explicaciones en calles estrechas para no molestar al vecindario. Somos conscientes de que la única vía que existe es la del turismo responsable y respetar el delicado equilibrio que existe en el sector del turismo. El turismo en Sevilla da trabajo a cientos de miles de personas y debemos cuidarlo entre todos para que sea de calidad".

Desde esta plataforma, piensan que el mal concepto que se tiene del free tour parte de la competencia más que del viajero, que, "cada vez más, demanda este servicio". Inciden en que no es el mismo tipo de cliente el que contrata un free tour que el que opera con otro tipo de guía, por lo que la convivencia en el sector es posible.

"La demanda de los free tours no para de crecer. Esta nueva forma de visitas guiadas hace que mucha gente que nunca se hubiera planteado hacer una visita guiada en una ciudad, ahora la haga. La gente quiere visitar una ciudad con un free tour y si no hay free tour no va a contratar un guía privado; el público objetivo no es el mismo. Los free tours han puesto la cultura al alcance de más bolsillos, es una opción más popular y asequible. La masificación turística no es culpa de los free tours. Son muchos los sectores que promueven los grandes grupos turísticos, grandes grupos de viajes organizados… ¿cuánta gente se amontona de golpe en el centro de una ciudad cuando hay un crucero?". Por ello, desde el portal insisten en que "el free tour no es el enemigo de los guías, de hecho es su mayor aliado. Normalmente, lo que subyace detrás de las organizaciones contrarias a los free tours es la pérdida del monopolio del control del mercado", concluyen.