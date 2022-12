Gobierno y Junta acuerdan crear una mesa para abordar los cortes eléctricos en Sevilla

Gobierno y Junta han acordado crear una mesa provincial en Sevilla, similar a las que ya trabajan en Granada y Almería, para abordar los cortes de suministro eléctrico en determinadas zonas de la ciudad, un problema que ha instado a solucionar "en su origen", que vincula en ocasiones a granjas ilegales de marihuana, e incluso sin descartar que sea necesario "revisar" la tipificación de algunos delitos.

"Hemos trasladado al subdelegado del Gobierno en Andalucía la creación de una mesa para cortes de suministro de ámbito provincial similar a las que funcionan en Granada y Almería", ha dicho en una entrevista el consejero de Política Industrial, Jorge Paradela, quien ha apuntado que la respuesta ha sido positiva y que el proyecto avanzará.

El consejero ha considerado que con esta mesa se podrá abordar de forma integral el problema y especialmente su origen. En este sentido, ha subrayado su "solidaridad" con "la gente honrada que padece el problema" -"a mí me duele", ha asegurado-, al tiempo que ha señalado que "no solucionamos los problemas si no queremos ver el origen de los mismos".

"Tenemos información no solo de Endesa, sino de la Agencia Andaluza de la Energía, que te habla de la concentración en subestaciones concretas y puntos de suministros concretos en los que ocurren actividades ilegales que utilizan la energía de enganches ilegales", ha enfatizado el consejero, que ha apuntado que "el problema de fondo sigue siendo el mismo, las granjas ilegales de marihuana".

En este sentido, ha apuntado que un piso en el que se produzca esta situación realiza un consumo equivalente al de 80 viviendas "normales", lo que provoca que salten fusible y haya averías y además "un problema de seguridad y salud para las propias personas que están haciendo esas manipulaciones".

Ante la situación, la Junta ha pedido a Endesa que "refuerce" en determinadas zonas, por ejemplo con 12 transformadores en Sevilla, aunque Paradela ha advertido que ese "no será el fin del problema". "Es un circulo vicioso. Las actividades ilegales tienen mayor potencia disponible", ha apuntado.

Así las cosas, ha abogado por un "enfoque global" que cree puede darse en esta mesa propuesta para Sevilla, en la que estén representadas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o la judicatura. "Pensamos que hay que terminar revisando la tipificación de determinados delitos", ha señalado.