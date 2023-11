'El Gordo y la Flaca', el polémico programa de televisión que ridiculiza a los sevillanos

Un programa con 25 años de historia y salpicado por la polémica. El Gordo y la Flaca se ha convertido en protagonista de la resaca de los Grammy Latinos -celebrados en Sevilla la semana pasada- después de que sus presentadores (Raúl Molina y Lili Estefan) ridiculizaran a los habitantes de la capital andaluza al asegurar que aquí "están todo el día de fiesta y lo pasan de maravilla". Aseveración que, incidiendo en el tópico, realizan comparando la situación de esta ciudad con la del norte de España, donde se encuentran "las industrias". Todo ello, subidos en la azotea del edificio municipal Laredo y con la Giralda y la Catedral de fondo.

Desde Podemos se pidió el pasado domingo al canal de habla hispana Univisión que rectifique tales comentarios. El grupo municipal del PSOE ha usado esta polémica para cuestionar la labor de promoción de la ciudad realizada por el alcalde José Luis Sanz.

En un tuit publicado este lunes, los socialistas preguntan: "¿Qué trabajo de promoción de Sevilla como destino de inversiones ha hecho José Luis Sanz para que se traslade al mundo justo lo contrario de lo que se pretendía? ¿Cuántas reuniones con inversores ha propiciado aprovechando los Grammy? ¿O se ha limitado a ir a la gala?

¿Qué trabajo previo de promoción de #Sevilla como destino de inversiones ha hecho @jlsanzalcalde para que se traslade al mundo justo lo contrario de lo que se pretendía? ¿Cuántas reuniones con inversores ha propiciado aprovechando los Grammy? ¿O se ha limitado a ir a la gala? pic.twitter.com/mMDDX6mvrh — PSOEAytoSevilla (@PSOEAytoSevilla) November 20, 2023

Todo ello, después de que el pasado viernes, un día después de la gala en la que se entregaron los premios, el regidor hispalense cifrara en 100 millones el impacto económico de esta celebración en la ciudad. El doble de lo que se había calculado semanas previas.

Desde 1998

Las expresiones llenas de prejuicios de los presentadores del programa adquieren bastante importancia al tener en cuenta la trascendencia de este espacio, uno de los de mayor audiencia entre la comunidad latina de Estados Unidos. El programa El Gordo y la Flaca comenzó a emitirse el 21 de septiembre de 1998. En él se mezcla el chismorreo sobre los famosos con entrevistas y vídeos callejeros. Ha sido, por intentar establecer un símil español, un precedente del extinto Sálvame, pero con el protagonismo absoluto de sus dos presentadores, cada uno con una función muy determinada en el espacio de entretenimiento. Así, mientras Raúl Molina se encarga de realizar los comentarios más ácidos y burlones (fue el que menospreció a los sevillanos), su compañera los matiza y pone algo de cordura a tales pronunciamientos. Una especie de Policía bueno y malo.

El programa ha contado a lo largo de estos 25 años con un plantel de colaboradores tampoco exentos de polémica. Uno de los casos más sonados fue el de Rodner Figueroa, quien en 2015 dijo de la entonces primera dama de Estados Unidos, Michaelle Obama, que era digna de integrar el elenco de El Planeta de los Simios. Fue despedido de inmediato.

Raúl Molina, al que llaman Raulín, ha sido centro de numerosas polémicas en este cuarto de siglo. En 2019, por ejemplo, como venganza a sus comentarios y bulos, el componente de una banda de música desveló su número de teléfono. Ese mismo año, una pareja de actores dejó plantado a los conductores del programa minutos antes de la entrevista en directo al escuchar la presentación nada grata que hizo de ellos. Escenas, no obstante, que aumentaron las cifras de audiencia de un programa que supera el calificativo de "amarillista".

Tampoco se escapa Lili Estefan, a la que también le llovieron las críticas al afirmar a principios de 2023 que la actual dueña de Miss Universo, la empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip, es "biológicamente" un hombre. Un comentario por el que tuvo que pedir disculpas días después a la comunidad transexual.

Un caso de agresión sexual

Pero, quizá, el caso más grave al que se ha enfrentado el programa desde que comenzó su emisión fue el ingreso en prisión de su ex productor, Enrique Albis, por agresión y abuso sexual a mujeres que buscaban empleo en la televisión. Un escándalo que salpicó a El Gordo y la Flaca en pleno movimiento Me too.

El programa se ha emitido en directo en Sevilla con motivo de la celebración de los Grammy. Lo hicieron usando como plató la azotea del Laredo, un edificio municipal cedido para la ocasión. Los presentadores contaron para ello con un fondo único, la Giralda y la Catedral, símbolos patrimoniales de la ciudad.

Emisiones especiales

Al igual que ocurriera con los famosos premios, el programa (el más longevo actualmente de la televisión en español en EEUU), ha cubierto en directo (con su peculiar estilo) las muertes de estrellas de la música como Michael Jackson, Juan Gabriel, Celia Cruz y Jenni Rivera.

Un espacio de entretenimiento y de chismorreo que se ha cebado en esta ocasión con los sevillanos, pese a la gentileza del Ayuntamiento al cederle un edificio de su propiedad. Lo ha hecho, además, de la forma más fácil y zafia, al recurrir al tópico. Nada extraño si se tiene en cuenta la trayectoria de sus presentadores y del espacio.