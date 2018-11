Gregorio Serrano defiende su derecho a ser consultor jurídico sobre Transporte

Una consultora eminentemente privada sobre logística y transportes creada tres meses después de ser director general de Táfico provoca ahora una polémica de alcance nacional. Gregorio Serrano, ex concejal del PP y ex director de la DGT durante la etapa de Zoido como ministro del Interior, ha solicitado hace una semana la autorización para ejercer funciones de consultoría en el sector privado, una comunicación que considera que no debe generar ninguna respuesta negativa. La Sexta TV difundió ayer que Serrano declaró el 18 de octubre que su situación era la de desempleado –tal como efectivamente era cuando cesó en el cargo– pese a que ya estaba proyectando la consultora denominada Sanse en colaboración con el letrado Ernesto Sanguino, un plan de trabajo del que ya informó este periódico el pasado 13 de julio.

Los dos profesionales entienden que no hay lugar a incompatibilidades al no concurrir ninguna de las causas estipuladas legalmente. Los ex directores generales del Estado están especialmente encorsetados tras el desempeño del cargo. De hecho, han de notificar incluso su participación en conferencias o jornadas técnicas sobre las materias a las que han estado vinculadas en el ejercicio como tales. No tienen derecho al cobro de cesantías, no pueden trabajar durante un plazo reglado en empresas que tengan relación contractual con la parcela en la que han desarrollado la alta dirección, ni que aspiren a participar en concursos del Estado.

Serrano y Sanguino aseguran a este periódico que la nueva consultora aspira “exclusivamente a prestar asesoramiento jurídico”, carece de actividad por el momento, no ha generado “ninguna factura” y “por supuesto no tendrá relación alguna con la DGT”.

Las mismas fuentes consultadas precisaron que la nueva empresa será presentada públicamente en el seno de la patronal del transporte “con toda transparencias”. “El objetivo es operar en un campo absolutamente nuevo como es el Derecho del Transporte, con funciones exclusivas de asesoramiento jurídico. No hay más. Esto es como crear un edificio completamente nuevo, no se va a trabajar para la DGT ni nada parecido”.

Este periódico ya avanzó el pasado 13 de julio los planes de Serrano y Sanguino de ser socios en esta consultora. A finales de septiembre, el propio despacho Sanguino Abogados publicó en su web oficial la creación de Sanse con la siguiente justificación: “El transporte de mercancías por carretera y la logística constituyen dos sectores estratégicos de la actividad económica del país. En los últimos años, ambos sectores han experimentado un notable crecimiento, gracias no solo a la recuperación económica, sino también al buen hacer y solidez de las empresas transportistas españolas. Conscientes de los problemas que han de sortear día a día las empresas de transportes, tales como la hiperregulación normativa, la dispersión de competencias entre las distintas Administraciones Públicas, o las complejidades y singularidades del Derecho del Transporte, Sanguino Abogados y Gregorio Serrano, anterior director general de Tráfico, se han unido para crear Sanse Consultores, Transportes y Logística.

Serrano y Sanguino son amigos de la juventud, de las aulas del colegio San Antonio María Claret de Sevilla. El abogado asesoró al ya ex político cuando éste era el concejal con más competencias en el mandato de Zoido como alcalde. Sevilla Global, Giralda Televisión, Mercasevilla... Ernesto Sanguino ejerció de letrado en muchos de los casos más polémicos y complejos a los que se tuvo que enfrentar Gregorio Serrano en su etapa como delegado de Fiestas Mayores, Empleo, Economía y Turismo.