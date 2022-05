La Guardia Civil investiga a dos personas por extorsionar a un usuario de una página web de citas

Agentes de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe (Sevilla) y de Milladoiro (A Coruña) han conseguido investigar a un hombre y una mujer de la Republica Dominicana, como presuntos autores de un delito de extorsión. La investigación se inició en diciembre de 2021 cuando la víctima, de 30 años, residente en la localidad sevillana, puso en conocimiento de los agentes que tras contactar con algunas chicas de una conocida página web de citas, comenzó a recibir amenazas mediante llamadas y mensajes en las que un hombre alegaba que estaba molestando a sus chicas.

De esta forma, lograron, mediante graves amenazas, que la víctima se viera bloqueada por la situación de miedo, llegando a transferir hasta 2.000 euros en varios pagos a cuentas de los autores. Una vez conseguido el objetivo inicial, siguieron extorsionando a la víctima para recibir un nuevo pago de 3.000 euros en concepto de deuda contraída con los sicarios, dejándole claro que de no recibir el pago lo iban a arreglar por las malas. Pretendieron generar un clima de pánico indicándole que si no pagaba, lo secuestrarían para que respondiera ante ellos o que igual ordenaban que lo mataran, y si no fuera suficiente, aludían a la familia como otro resorte de presión.

Los investigadores, con los datos que el denunciante aportó, iniciaron una laboriosa investigación de los hechos pudiendo finalmente demostrar la relación entre los delitos y los autores, a los que consiguieron identificar, tratándose de una mujer de 39 años y un hombre de 21, ambos afincados en la localidad de Santiago de Compostela, habiendo sido investigados por delitos de extorsión con la colaboración del Equipo de Milladoiro. Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Sevilla.