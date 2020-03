La Hermandad de los Estudiantes devolverá la subvención que genera la carrera oficial de Semana Santa

La Hermandad de los Estudiantes, que preside Jesús Resa como hermano mayor, es partidaria de que el dinero recaudado por el Consejo de Cofradías en concepto de los abonos de sillas y palcos debe ser devuelto a los abonados ante la crisis económica que se deriva de la sanitaria. "No nos corresponde ese dinero, es una cuestión moral, no jurídica ni de otro tipo". Resa explicó a este periódico que se ha reunido por videollamada con los hermanos mayores de la jornada y que el sentir es el mismo: "Aunque yo no puedo ni debo hablar en nombre de ninguna otra hermandad, pero es lo que le hemos trasladado al delegado del Martes Santo".

La cofradía de la Universidad considera que el Consejo debe "gestionar" alternativas para las hermandades que tengan problemas económicos a falta de la subvención de 2020. "Hay muchas fórmulas", precisó. Pero entiende que el dinero no se debe recibir al saberse que no habrá Semana Santa tres semanas antes del Domingo de Ramos y en una coyuntura, además, en la que muchas personas van a perder el trabajo, como advirtió el arzobispo de Sevilla, monseñor Asenjo, quien ha alertado de que la normalidad no volverá el día que se levante el estado de alarma. La propia Iglesia de Sevilla ha aportado 300.000 euros para la compra de material sanitario y ha ofrecido el edificio del Seminario Metropolitano para acoger enfermos por el coronavirus.

El Consejo de Cofradías mueve cuatro millones de euros al año. Su principal fuente de ingresos es la carrera oficial. El dinero se reparte en subvenciones entre las hermandades en función del número de pasos, entre otros criterios.