Higiene en el hogar: ¿cuál es su impacto en la salud?

Elevar los niveles de higiene en lugares públicos, de trabajo y en el propio hogar permite mejorar la calidad de vida. La higiene impacta directamente en la salud de las personas, y su cuidado o no puede producir un cambio sustancial en la existencia.La higiene impacta directamente en la salud de las personas en todas las etapas de la vida. Si se mantienen altos estándares de calidad en cuanto a la higiene diaria en la vida personal, profesional y en el espacio público puede evitarse el padecimiento de patologías a escala global. Estudios efectuados por UNICEF informan que el lavado de manos regular puede reducir de manera considerable la transmisión de cierto tipo de enfermedades respiratorias, como puede ser la neumonía. Se considera que, además, la rutina de llevar a cabo un lavado de manos regular reduce en un 23% la posibilidad de adquirir enfermedades transmisibles.

Contaminación silenciosa dentro del hogar

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su artículo “Contaminación del aire doméstico y salud”, informa que la contaminación del aire doméstico causa enfermedades no transmisibles, como cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular, cáncer de pulmón y neumopatía obstructiva. Más del 50% de los decesos por neumonía, en menores de 5 años, suceden a causa de las partículas inhaladas en interiores que presentan aire contaminado. Según datos de la OMS más de 2 millones de personas en el mundo suelen cocinar y calefaccionar sus hogares con combustibles sólidos, lo que ocasiona elevados niveles de contaminación del aire doméstico. Liberan elementos nocivos para la salud, como partículas de hollín que se terminan depositando en los pulmones.Se estima que los hogares que no tienen una ventilación adecuada pueden producir concentraciones de partículas finas 100 veces superiores a la aceptable. La exposición a dichas sustancias afecta particularmente a niños y mujeres porque son los que pasan mayor parte del tiempo en sus hogares.

Cuidar el orden en el hogar: ¿cómo lograrlo?

Mantener el orden en el hogar es una tarea que se debe realizar a diario si se quiere obtener unos resultados óptimos. El exceso de elementos en el hogar puede producir caos y mayor suciedad a diario. Un ambiente saturado con muebles y objetos, además de no permitir una correcta higienización del espacio, genera acumulación de polvo.Para despejar el hogar convenientemente, se puede hacer uso de trasteros o de segundas residencias para redistribuir los espacios. En caso de no contar con estas alternativas, una forma de acomodar los ambientes y liberarlos de objetos que no están en uso es a través del alquiler de trasteros en Sevilla. En el mercado existen diferentes tipos de trasteros para distintas necesidades, que son una opción para optimizar el espacio en casa. Se trata, en definitiva, de una inversión a corto, mediano y largo plazo; y esto porque, si se libera espacio de los ambientes, no solamente se gana una mayor cantidad de superficie en el hogar para disfrutar a diario, sino que además se logra una mejor limpieza y una disminución en la generación de polvo que puede ser perjudicial para la salud.