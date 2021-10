Hombres por la igualdad suman sus voces a la lucha del feminismo

La manifestación que este 21 de octubre ha recorrido el centro de Sevilla salda una deuda con el feminismo. La marcha, organizada por el Foro de Hombres por la Igualdad, escenifica el rechazo de este colectivo frente a la violencia machista, a conductas que no sólo perjudican a las mujeres, también a los hombres. No en vano así se muestran, como otras víctimas de una lacra que está en las agendas porque ahí la pusieron las feministas y que, al final, afecta a ambos seos, teniendo en cuenta que merma la igualdad. Y eso no beneficia a nadie.

Quienes alzan la voz pretenden dirigirse, en concreto, a los hombres que no están situados aún contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres y buscan arrancar un compromiso en toda la ciudadanía. El objetivo es expresar claramente que el machismo es violencia y hacer visible el aislamiento al que una mayoría de hombres deben someter a quienes la ejercen, asumiendo la responsabilidad de hacer oír sus voce porque “el silencio los hace cómplices”.

Ése es el lema y no están solos, trabajan con el apoyo de la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla, la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide, el Observatorio de las Masculinidades de la Universidad Miguel Hernández, el Centro de Estudos Sociais de la Universidad de Coimbra, la Fundación Saramago, la Fundación CEPAIM o Promundo España.

El movimiento de Hombres por la Igualdad reivindica la necesidad de que hombres, adolescentes y niños se impliquen en la lucha por la igualdad y contra las violencias machistas, por lo que se encuentra inmerso en la revisión de los modelos de masculinidad y la relación del movimiento de hombres con la agenda feminista. Y todo ello se ha plasmado en la Iniciativa Sevilla 21 Octubre 21, un encuentro para el diálogo que durante esta semana ha reunido a entidades profesionales, responsables públicos, movimientos sociales y personas interesadas en el trabajo con hombres y nuevas masculinidades, que ha sido respaldado por el Instituto Andaluz de la Mujer.

¿Qué son las nuevas masculinidades?

Es un concepto que apuesta por revisar los roles de género adquiridos durante toda la vida y por buscar una alternativa a ese modelo hegemónico de hombre que incorpore la perspectiva de género. Uno de sus objetivos es acabar con las actitudes que conducen a la violencia mchista, demontando el mito del hombre violento y del hombre que todo lo puede. Y para acabar con esta forma de pensar es importante trabajar otras herramientas como la corresponsabilidad personal, familiar y laboral, que implica estar presente en los espacios de cuidado, de limpieza y de atención a otras personas.

La nueva masculinidad favorece que los hombres puedan vivir con más libertad su paternidad, por ejemplo, y que no sean reacios a mostrar su vulnerabilidad, sin que los estereotipos marquen el camino.

Dde todo ello se ha hablado estos días en Sevilla en dos encuentros: el Foro internacional de debate sobre masculinidades positivas y justicia de género y un encuentro europeo para construir la agenda feminista sobre hombres y masculinidades, organizado por la red MenEngage Iberia, miembro de la alianza global MenEngage, con la colaboración de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla. También en la manifestación de este jueves, que ha completado días antes con una serie de actividades paralelas, como mesas redondas y exposiciones.