La hostelería sevillana pide reconvertir las salas de fiesta en cafeterías para que puedan abrir

Medidas extraordinarias ante una situación extraordinaria. La Asociación de Hostelería de Sevilla pedirá al Ayuntamiento que los locales de ocio nocturno con licencia de salas de fiestas, como las discotecas, puedan reconvertirse a cafetería mientras dure la pandemia para que puedan abrir. Esta es una de las propuestas que ha expuesto este jueves el presidente de los hosteleros, Antonio Luque, que ha anunciado que todo el sector se manifestará de manera pacífica el próximo martes 22 en la Plaza Nueva para protestar por la situación que atraviesan, especialmente el ocio nocturnos y los cáterings.

Hace unos días, los hosteleros sevillanos advertían de la terrible situación que atraviesan. Denunciaron que se sienten abandonaos y reclamaron ayudas directas, como tienen otros sectores, para mitigar las consecuencias económicas que les está provocando la pandemia del coronavirus. Este jueves, su presidente ha confirmado que se manifestarán porque ya no pueden más: "El día 22 a las once de la mañana habrá una concentración con todos los sectores de la hostelería. Ha llegado el momento de dar otro tipo de paso después de que esas reuniones que pedíamos para que exponer medidas concretas no lleguen nunca. Vamos a hacer una manifestación pacífica y con todas las medidas de seguridad".

En esa concentración se leerá un manifiesto dirigido al Gobierno, la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Sevilla, en el que van a pedir algunas medidas urgentes debido la situación en la que están algunos sectores, como los cáterings o el ocio nocturno. "No pueden cerrar un sector sin más explicaciones y sin dar ayudas. Tenemos unos alquileres muy altos, con empleados en Erte...", ha insistido Luque.

Los hosteleros piden al Ayuntamiento de Sevilla que las licencias de salas de fiesta se puedan reconvetir en cafeterías para que puedan abrir transitoriamente: "Pedimos que se puedan abrir las discotecas, por ejemplo, por la tarde para un café, copas o dar meriendas. Así se puede ofrecer una esperanza de evitar el cierre".

Además, como ya anunciaron la semana pasada, inciden en que las tasas de veladores y basura no se cobren durante este tiempo de pandemia. "Es una ayuda que pedimos para los más afectados. Estamos más unidos que nunca", ha sostenido Luque.

Al Gobierno le reclaman, sobre todo, que se prorroguen los Erte que acabarían el día 30 de septiembre. "Sería una tragedia y supondría una gran pérdida de puestos de trabajo si no se hiciera, ha advertido Luque.

En cuanto a la Junta, solicitan que se haga cargo de la parte proporcional del Erte que tendría que pagar el empresario y que de unas ayudas directas sólo al sector que está cerrado.

En este sentido, los hosteleros han vuelto a mostrar su enfado por el ninguneo del que dicen son objeto: "Hoy nos sorprende la creación de un bono turístico para los hoteles y nosotros nos volvemos a quedar fuera. Hace más de dos meses le pedimos a la Junta que nos incluyera. Que se pudiera elegir entre disfrutar de ese día extra en un hotel o de un menú saludable en nuestros establecimientos, hecho con productos de Andalucía. Tampoco hemos tenido respuesta".

La hostelería recuerda que en Sevilla provincia hay unos 8.000 establecimientos y que sólo en la capital, donde hay 4.500, pueden desaparecer más mil si no llegan las ayudas. "Siempre somos los señalados. Somos un sector que nunca hemos protestado ni salido a la calle y no nos toman en serio. El 13,5% del empleo en Sevilla es de la hostelería. Somos una referencia. Pero no sabemos nada ni nos dan explicaciones", ha sentenciado Luque.