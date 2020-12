Premio Reconocimiento Andaluz a Concha Yoldi, una adelantada en fomentar el talento

Una precursora de la atención social y el fomento del emprendimiento. Concha Yoldi, presidenta de la Fundación Persán, ha recibido este miércoles el I Premio Reconocimiento Andaluz, concedido por Telefónica y el Grupo Joly. Un acto -desarrollado en el Restaurante Abades Triana- al que han asistido numerosas personalidades del mundo de la política, la empresa y la universidad.

En dicha entrega han participado el consejero de de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, quien ha intervenido por videoconferencia al estar confinado por prescripción médica; el director general del Territorio Sur de Telefónica, Jerónimo Vílchez; y el director general de Grupo Joly, Felipe Granados.

Tras recibir el premio, Concha Yoldi ha destacado su "compromiso" con el desarrollo de Andalucía y con la igualdad de oportunidades, "para no perder ni un ápice de talento". La presidenta de la Fundación Persán ha recordado que esta entidad se puso en marcha hace 14 años. En aquella época, marcada por el boom inmobiliario, el primer objetivo en la atención social fue la inserción laboral de los inmigrantes que llegaban a Andalucía en busca de un futuro mejor que el que les esperaba en su tierra natal. Una labor que, con la crisis financiera de 2008, se amplió a todos los colectivos.

Fue a partir de entonces, hace ya más de una década, cuando se desarrolló otra de las líneas clave de la fundación que Concha Yoldi preside: enseñar a emprender, tarea con la que se adelantaba a los plantes que muchas administraciones públicas desarrollarían después. A este respecto, Yoldi ha hecho hincapié en la necesidad de que el ámbito académico -a través de las universidades- y el productivo vayan de la mano, pues "las empresas son las que crean empleo y riqueza en el entorno donde se encuentran".

Ejemplo de esta labor son los 24 programas para la formación y empleo que la Fundación Persán desarrolla actualmente. Cabe señalar también aquí el centro de Educación Integral, al que acuden 12 menores, "con gran potencial de talento", que proceden de zonas poco favorecidas. Dos de ellos ya se encuentran trabajando y otros dos cursando sus carreras universitarias.

Dentro de las líneas de actuación de la Fundación Persán también ha recordado la colaboración con los comedores sociales, Cáritas y con distintos programas de nutrición infantil. De igual forma, ha destacado la apuesta de la entidad que preside por "el fomento de los valores", que se ejemplifica cada año con la entrega del Premio Manuel Clavero, que concede junto a Diario de Sevilla y gracias al cual se ha creado "una importante galería de sevillanos ilustres".

Otra de las "pasiones" de Concha Yoldi es el mundo universitario, al que su familia siempre ha estado vinculada. Esta relación le llevó a formar parte durante seis años del consejo social de la UPO y a ser actualmente presidenta del consejo social de la Universidad de Sevilla (US), cuyo rector, Miguel Ángel Castro, se encontraba entre los asistentes al acto. En este punto, la premiada ha destacado la importante relación del mundo empresarial con los 600 grupos de investigación de la US, no sin olvidar, con cierta crítica, la "infrafinanciación" que reciben las instituciones universitarias en España.

El cuarto pilar importante para quien ha sido distinguida con el I Premio Reconocimiento Andaluz es su marido, José Moya, presidente de Persán, al que considera "compañero y socio en todas las facetas de mi vida". Unas palabras con las que ha puesto fin a su discurso de agradecimiento, que ha venido precedido de las intervenciones de Felipe Granados, Jerónimo Vílchez y Rogelio Velasco.

Granados ha recordado los numerosos reconocimientos que Concha Yoldi ha recibido los últimos años, entre ellos, la medalla de Andalucía. Vílchez, por su parte, ha destacado la necesidad de distinguir la labor realizada por personas como la presidenta de la Fundación Persán en unos tiempos en los que, a consecuencia de la pandemia del Covid, "hay demasiadas dudas y pocas certezas". "Concha Yoldi es una mujer de gran inteligencia y voluntad de hierro", ha reconocido el director general del Territorio Sur de Telefónica, quien ha hecho hincapié en que esta sevillana "ha roto muchos techos de cristal" y se ha sabido adaptar a lo que exige la realidad "en cada momento".

El consejero Rogelio Velasco, quien conoció a Concha Yoldi cuando formaba parte del consejo social de la UPO, ha subrayado de la premiada "su capacidad de anticipación, de adelantarse a modelos de atención social que luego han desarrollado las administraciones públicas". También ha destacado de ella su apuesta por unir universidad y empresa, que queda demostrado en un pensamiento siempre defendido por la presidenta de la Fundación Persán: "El emprendimiento es una necesidad que debe arraigar en nuestra sociedad".

A la entrega de este premio han acudido, entre otros asistentes, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, Rocío Ruiz; el delegado municipal de Bienestar Social, Juan Manuel Flores; la directora territorial de Caixabank en Andalucía Occidental y Extremadura, María Jesús Catalá; el rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Ignacio García; y el delegado para la Zona Franca de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín.