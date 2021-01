Miles de ciudadanos pueden recibir multas por circular con la ITV caducada

Miles de ciudadanos están expuestos a ser multados por circular con la ITV de su vehículo caducada porque la concesionaria VEIASA, que gestiona el servicio, está dando citas para inspeccionar los vehículos con hasta tres y cuatro meses de retraso respecto a la fecha de caducidad de la inspección técnica.

Las redes sociales se están llenando desde hace varios días de ciudadanos indignados por esta situación sin que la Dirección General de Tráfico (DGT) ni la Guardia Civil de Tráfico respondan oficialmente qué medidas van a tomar para evitar estas miles de sanciones contra conductores víctimas de esta situación esperpéntica. Este periódico envió sendas consultas a los dos organismos la semana pasada sin recibir respuesta alguna. El origen del problema es el colapso que sufren las ITV desde que se inició la crisis por la pandemia del coronavirus.

Las multas a los supuestos infractores no son ni mucho menos una cantidad menor para esta crisis que padece el país, ya que rondan los 200 euros. Y hay un problema añadido que merece una respuesta urgente de la administración: qué pasa con las compañías de seguros si sufres un percance con tu vehículo y no has pasado la ITV por este retraso en las citas.

"¿Qué pasa con la ITV? La revisión de mi coche caduca el 28 de enero, solicito cita y me la dan para el 10 de mayo, cuatro meses después de caducar mi revisión. Esto es increíble", denuncia Lola Dávila, conductora sevillana que no acaba de entender lo que sucede. El consejo que le ha dado la Policía local es que dispone de varias opciones: "arriesgarse estos cuatro meses a circular y ser multada, no utilizar el coche estos cuatro meses, o ir a las 6 de la mañana a centros de ITV a ver si algún conductor con cita no se ha presentado y logra que la metan a ella".

Lola critica el sinsentido de la administración. "La administración pública te obliga a pasar la ITV, le da a empresas privadas la concesión para hacer estas revisiones" a cambio de ganar dinero y luego "la administración pública te pone fecha de caducidad de tu ITV y te multa si te pasas de la fecha. La empresa privada que te hace la revisión te dice que no hay fecha para tu revisión dentro del plazo de tu límite y tienes que esperar 4 meses para que te la hagan", se lamenta esta sevillana.

Son numerosos los ciudadanos que preguntan en las redes sociales a la Guardia Civil de Tráfico cómo justificar que se ha pedido cita antes de la fecha de caducidad y que te la han dado con varios meses de retraso