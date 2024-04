Interrumpida la Media Distancia entre Sevilla y Málaga tras arrollar un tren a un tractor

El tráfico ferroviario de Media Distancia entre las provincias de Sevilla y Málaga está interrumpido desde las 8:15, tras arrollar un convoy a un tractor entre las estaciones sevillanas de Pedrera y Osuna. El incidente ha ocasionado retrasos de momento en dos convoyes más entre ambas provincias de las 7:14 horas y el tren de la misma relación de las 8:25 horas.

No se han registrado daños personales entre los pasajeros y los daños materiales sufridos por el tren son de carácter leve. A esta hora, el tren permanece a la espera de la actuación de la Guardia Civil para poder reanudar la marcha, con lo que en principio no se prevé un transbordo de los pasajeros por autobús.

Según han informado fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), el tractor ha sido arrollado por el tren que había salido desde la estación malagueña de María Zambrano, identificado como MD 13921, que ha detenido la marcha en el punto kilométricos 91/400.

Por el momento se investiga si se trata de una zona de paso no permitida para el vehículo agrícola o, bien, se trata de en un paso a nivel de tipo particular, es decir, sólo para uso del concesionario como acceso a su finca, no siendo de uso público. Por el momento, hay un tren afectado, el 13900 que salió esta mañana de Sevilla dirección Málaga y está detenido en Osuna, a la espera de que la Guardia Civil haga las gestiones necesarias para la retirada de los vehículos afectados.