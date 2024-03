José Luis Sanz pide a Óscar Puente abordar las infraestructuras pendientes en su visita a Sevilla

El alcalde de Sevilla José Luis Sanz ha pedido este miércoles al ministro de Transportes, Óscar Puente, de cara a su visita sorpresa anunciada para este viernes 22 de marzo a la capital andaluza, que el ministro pueda reservar un hueco para reunirse con él con vistas a abordar la necesidad de terminar la SE-40, más inversiones para el Cercanías de Sevilla y la conexión ferroviaria entre el aeropuerto de San Pablo con la estación de Santa Justa. En una carta enviada el alcalde se refiere a que ha conocido por las redes sociales sobre su inminente visita a Sevilla y le recuerda la situación de las infraestructuras pendientes de la capital "desde hace varias décadas"

"Los sevillanos no nos merecemos unas infraestructuras que no estén a la altura de Sevilla. Somos la capital de Andalucía y la cuarta ciudad de España. Merecemos unas infraestructuras acordes a la importancia histórica y actual de Sevilla". Y añade que son de "vital importancia" para el progreso y el desarrollo de nuestra ciudad, así como del resto de Andalucía.

Sobre la SE-40, el alcalde lamenta que "nunca ha estado tan parada como hasta ahora". Sobre el Cercanías, que "necesitamos inversiones reales que permitan cerrar el anillo". Y sobre la conexión de Santa Justa con el aeropuerto, que "la necesitamos de una vez por todas".

Aprovechando que ayer me desbloqueó de las redes y me pude enterar de que el viernes vuelve a Sevilla, he enviado otra carta a @oscar_puente_ para vernos y tratar los asuntos de urgencia que tiene el Gobierno central con nuestra ciudad: 🔹SE40🔹S.Justa-Aeropuerto🔹Cercanías pic.twitter.com/LaEXTqItdZ