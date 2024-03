Óscar Puente niega que haya bloqueado a Sanz en X y el alcalde asegura que le ha "desbloqueado"

El ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, ha negado este martes que haya bloqueado en la red social X, antes Twitter, al alcalde popular de Sevilla, José Luis Sanz, que ha criticado públicamente este extremo que según el dirigente socialista no ha acontecido. Tras negar el ministro el asunto, el primer edil ha celebrado de su lado que le haya "desbloqueado"."Que yo hubiese bloqueado a este señor es perfectamente creíble. De hecho tengo bloqueados a muchos cargos del PP. Y no pasa nada. Sin embargo no es el caso", ha manifestado el ministro precisamente mediante una publicación en la red social X.

En esta entrada, Óscar Puente saludaba al alcalde hispalense y anuncia que el viernes visitará Sevilla. "Ya tú sabeh!", bromeaba finalmente el ministro.

Tras dicho tuit del ministro, Sanz le ha replicado también en la red social X exponiendo que "esto es lo que pasaba cuando en iOS se le daba al botón de seguir". "No está bien mentir, pero celebro que me haya desbloqueado señor ministro", ha dicho solicitándole que "desbloquee la SE-40, la conexión San Pablo-Santa Justa o el cierre del anillo ferroviario".