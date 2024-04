Marea Verde sale a la calle en Sevilla para pedir más inversiones en Educación pública

La Marea Verde Andaluza, entidad que defiende que la educación pública cuente con todos los recursos necesarios desde Infantil a la Universidad, ha salido a la calle este sábado en Sevilla, Cádiz y Málaga reclamando una mejora en los centros educativos públicos, y para denunciar la situación laboral del profesorado andaluz.

Bajo el lema Nos están robando la educación pública, este colectivo reclama una serie de derechos que dignifiquen la labor del profesorado, tras denunciar durante los últimos años que se están eliminando muchas aulas de centros públicos.

También incide en que estos recortes de aulas se están dando mayoritariamente en la escuela pública y que, además, esa falta de clases y plazas también se está dando en las enseñanzas superiores como la FP y la Universidad. Estas últimas, incide el colectivo, están siendo privatizadas por el actual gobierno de la Junta de Andalucía.

En Sevilla, unas 1.500 personas, según los convocantes, han recorrido la distancia entre el Palacio de San Telmo y la Plaza Nueva, coreando distintos lemas para pedir más inversión en educación pública, como 'El dinero del Borbón para sanidad y educación', 'Sin inversión no hay inclusión' o 'No queremos, no nos interesa, una educación al servicio de la empresa'.

Un portavoz de los manifestantes, Ángel Méndez, ha dicho a EFE que protestan "por el deterioro de la educación publica, que es una merma de la calidad de la educación que damos al alumnado", para lamentar "la poca calidad educativa que se está dando a nuestro alumnado", además de denunciar que los docentes sufren una "excesiva carga burocrática", y reclaman un aumento de plantilla de profesorado para toda Andalucía.

Por este motivo, ha entendido que hay "razones suficientes" para la huelga general en el sector educativo que se ha convocado para el próximo 14 de mayo.

En Málaga se han concentrado este mediodía en la plaza de la Constitución algo menos de un centenar de personas, en una protesta que se ha visto afectada por las precipitaciones que se registraban en la capital malagueña.

Los manifestantes, algunos de los cuales vestían las habituales camisetas verdes de este movimiento, han coreado diversas consignas y han portado varias pancartas con lemas como "Plurilingüismo real, también en la pública".

En la manifestación también han participado representantes del Personal Técnico de Integración Social (PTIS), que han mostrado una pancarta con el mensaje 'PTIS en lucha. Subrogación ya'.Unas 5.000 personas han formado parte del recorrido en Cádiz, que han unido la Glorieta de la Educación Pública con la Plaza de Mina, donde se encuentra la sede de la delegación de Educación de la Junta de Andalucía.

Desde Marea Verde se considera "un gran éxito" el poder de convocatoria en la capital gaditana y se ha leído un manifiesto en el que se ha hecho hincapié en que no van a consentir que "se robe la educación pública", y han pedido "eliminar los conciertos educativos", recordando que en Cádiz hay un 35 % de educación pública y un 65 % de privada.