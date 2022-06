José Manuel Soto sale por la puerta grande de la Maestranza de Sevilla

José Manuel Soto llegó, cantó y triunfó a lo grande. Digno de salir a hombros tras cuarenta años de trayectoria, el público, que aguardaba desde antes de la pandemia este show "tan especial", se entregó anoche en la plaza de toros de la Maestranza con un espectáculo distinto. Soto Sinfónico no defraudó e inundó el ruedo de grandes clásicos renovados por las melodías de la Orquesta Sinfónica de Málaga.

Con el cartel de entradas agotadas, el artista congregó a numerosos rostros de la sociedad civil, política y empresarial andaluza, así como a algunos amigos del cantante y compositor. Entre ellos, la televisiva Vicky Martín-Berrocal, el humorista César Cadaval, el cantante y presentador Bertín Osborne, Carlos Herrera o Francisco Rivera Ordóñez, junto a su esposa, la diseñadora Lourdes Montes.

El recital coincidió con el Día Europeo de la Música y dio la bienvenida al verano de una forma distinta, ya que fue la primera vez que Soto presentó su larga carrera a través de un concierto sinfónico. No estuvo solo sobre el escenario. Cantó acompañado de la Orquesta Sinfónica de Málaga y con algunas colaboraciones de amigos artistas como el grupo Siempre Así, Laura Gallego, Manuel Lombo, Bertín Osborne o sus propios hijos Jaime y Marcos, que forman el dúo Mi hermano y Yo.

Las ovaciones en la Maestranza se sucedieron desde la salida del cantante y fueron in crescendo a medida que avanzaba el repertorio. Todo, además, vino acompañado de un motivo solidario que hizo más especial la noche, ya que el concierto tuvo un carácter benéfico para dos asociaciones notoriamente conocidas en la ciudad de Sevilla como son Andex (Asociación de Padres con Niños Oncológicos) y la Fundación Alalá. Según palabras del propio Soto, "son cosas que un artista debe hacer al menos una vez en la vida, y ya me tocaba…".

Veinticuatro canciones interpretó el artista a lo largo de la noche. Versiones sinfónicas que arrancaron con Cuando vuelva, un canto a Sevilla que ya calentó el ambiente. Continuaron clásicos como Echándote de menos, Volver a empezar, Como una noche de invierno, Al compás de tu latido, Tuve, Mi tierra y Silencio del Sur.

Fue en este punto y con un público entregado a la causa cuando subió el joven cantante José Luis Pérez para interpretar a dúo El loco del mar. Después, Soto volvió a entonar en solitario Mi dolor y mi consuelo para verse acompañado más tarde en una emotiva actuación junto a sus hijos. Primero, con Marcos, reinventaron Quien eres tú, para seguir con Todo se esfumó y Yo me voy contigo, ya en compañía de Mi Hermano y Yo (los dos hijos del artista, Jaime y Marcos).

Esta vez en inglés, Soto se atrevió con The long and winding road, para seguir con Bertín Osborne y My Way. Bertín Osborne, acompañado de coro, también estuvo presente en Soy español.

Con más de la mitad del repertorio interpretado, el artista se adentró en su fe a la Esperanza y a la Virgen de Rocío con Te Saludamos, canción que entona ante la Blanca Paloma con la hermandad de Triana cada sábado de Pentecostés, esta vez de la mano de Siempre Así.

Algunos de los temas más esperados y populares llegaron en el tramo final del espectáculo, donde Soto se arrancó en el Se te nota en la mirada y Tú serás mi amanecer. Fue en este punto cuando dos grandes voces emocionaron a los presentes. Manuel Lombo con Para olvidar y Laura Gallego con Volver a verte. Cierre apoteósico que Soto se encargó de cuadrar con Todo se olvida y el legendario Por ella.