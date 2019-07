"En seis meses hemos desbloqueado el Metro, el Hospital Militar y la Ciudad de la Justicia"

La Junta de Andalucía ha señalado este miércoles que en sus primeros seis meses de gobierno ha desbloqueado el Metro de Sevilla, el Hospital Militar y la Ciudad de la Justicia. El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, junto a los delegados territoriales Isabel Solís, Regina Serrano, Joaquín Pérez Blanes, Susana Cayuelas, y Javier Loscertales desgranaron el balance del Gobierno andaluz en Sevilla y la repercusión para la provincia de las medidas adoptadas por el ejecutivo andaluz.

Sánchez explicó que se encontraron con una Sevilla paralizada y con una inmovilidad preocupante, donde los servicios básicos no estaban garantizados, como por ejemplo, las enormes listas de espera en sanidad y dependencia, los 20 años de espera para la creación de la Ciudad de la Justicia, la puesta en marcha del abandonado hospital militar, tan necesario para acabar con las listas de espera; un metro con las líneas 2 y 3 sin presupuesto durante estos 10 años y con una deuda que no pagaban porque no querían. Por todo ésto, el delegado del Gobierno en Sevilla afirmó que “nos pusimos manos a la obra para cambiar el rumbo y convertir Sevilla en un lugar de crecimiento y oportunidades”.

Para la puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia, el Gobierno destaca que se ha sentado a hablar con todos los sectores implicados para decidir su ubicación desde el consenso, con la propuesta de Palmas Altas, además de asumir un plan de movilidad y de aceptar una enmienda en el Presupuesto de 100.000 euros. “Esa es la diferencia: ganas de trabajar, actitud y hechos”, ha sentenciado Sánchez.

Sobre la recuperación del Hospital Militar ha incidido en que estaba abandonado y que debido a la dejadez del anterior gobierno fue la causa de la pérdida de muchos millones, ha comenzado a dar sus primeros pasos con un proyecto para darle uso: habilitar 40 camas para pacientes pluripatológicos que descongestione los otros hospitales de pacientes agudos; con 100 camas para salud mental y una comunidad terapéutica.

En cuanto al Metro, el delegado ha declarado “que el anterior gobierno lo enterró y lo bloqueó para acabar guardando el proyecto en un cajón durante 8 años. Ahora es el gobierno del cambio el que ha rescatado al proyecto del Metro del ostracismo en el que estaba sumido, y ya se trabaja en la licitación de los proyectos de actualización de las líneas 2, 3 y 4, con partidas presupuestarias, por primera vez en muchos años”. También ha afirmado que se ha pagado la deuda que el anterior equipo socialista iba acumulando por dejadez e incapacidad: “164 millones de euros concretamente, que se podían haber invertido para adelantar la obra y que hemos tenido que utilizar para pagar las deudas de la Junta socialista”.

En cuanto a Sanidad, Ricardo Sánchez ha aclarado que el nuevo gobierno se encontró una lista de 109.620 sevillanos esperando acudir a una consulta de especialista o para someterse a una intervención quirúrgica. En total 183.849 pacientes sevillanos en listas de espera”. Seis meses después la realidad es muy diferente, pues en el marco del Plan de Choque, se han realizado desde el 25 de marzo al 30 de junio un total de 31.105 intervenciones quirúrgicas frente a las 28.265 del mismo periodo del año pasado, lo que supone un 10% más de intervenciones. En las listas de espera de especialistas se ha pasado de 157.325 pacientes pendientes de primeras consultas al 6 de marzo, a 137.243 pacientes el 4 de julio, lo que supone una disminución de 20.082 pacientes, es decir, de un 12,8%.

En Dependencia el nuevo gobierno se encontró con más de 22.400 personas en lista de espera y 9.721 sevillanos más sin contabilizar. Actualmente hay 1.170 personas nuevas incorporaciones a la lista gracias al Plan de Choque, además de que se han abonado 42 millones que se debían.

En Fomento, entre otras actuaciones, el nuevo gobierno ha conseguido la puesta en servicio de la Ronda Sur de Mairena del Aljarafe, y, además, en La Rinconada se han finalizado las obras de la primera fase Pago de Enmedio, y se ha licitado la segunda fase; y se ha finalizado y puesto en servicio el Acceso Norte a Sevilla.

En materia de Cultura se ha logrado el desbloqueo del proyecto de rehabilitación de Las Reales Atarazanas que firmaron la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y la Fundación Bancaria “la Caixa”, con el fin de destinar a centro cultural los antiguos astilleros de la ciudad. El proyecto ha pasado por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico con informe positivo, y está a falta de documentación complementaria que se ha solicitado.

En Educación, entre otras acciones, se han invertido casi 15 millones de euros en la construcción y reforma de varios centros educativos en Sevilla y la provincia.

Y finalmente, en materia de Agricultura, se ha impulsado el pago de ayudas para la modernización de explotaciones agrarias con la finalidad de incorporar a los jóvenes a la actividad agraria, o para la modernización de la agroindustria de la provincia.

En definitiva, ha concluido el delegado del Gobierno, este es un Gobierno que genera confianza, pues en seis meses el mercado de trabajo en Sevilla crece a un ritmo del 3,3%, con un índice superior al de la media de España (3,2%) en el primer trimestre 2019. Las exportaciones de la provincia también es un indicador de estabilidad económica, pues se ha visto incrementado en un 3,2%, porcentaje muy superior a la media nacional (0,9%) y regional (2,6%). Todo sto ha acompañado a que el tejido empresarial haya visto incrementarse la creación de sociedades mercantiles en un 10,3% más en los cinco primeros meses del año, frente a la caída del 2,2% del conjunto del país.