La Junta aprobará un Plan de Infraestructuras 2020-2027

Otro objetivo de la consejería de Fomento es aprobar, con el consenso de los sectores implicados, un Plan de Infraestructuras para garantizar la vertebración territorial, la cohesión social, la igualdad de oportunidades y el desarrollo económico, siempre en un marco de garantía jurídica.

La consejera Marifrán Carazo ha indicado que ya trabaja en un Plan de Infraestructuras 2020-2027 que, “por primera vez en la historia de la democracia andaluza, se formule, se ejecute y finalice en plazo”. Un plan, ha explicado, cimentado en una sólida base financiera con una programación realista.

Según Carazo, el objetivo es evitar que se repita el escaso nivel de ejecución de los gobiernos anteriores. De los 117,46 millones de euros previstos para el ejercicio de 2018, sólo se han ejecutado 36,02 millones. “Alguna explicación deberán asumir los responsables del Gobierno saliente en dejar escapar 81,44 millones de euros sólo en infraestructuras de esta Consejería”, ha manifestado la consejera.

La falta de previsión del anterior Gobierno ha hipotecado las cuentas, ya que los créditos autofinanciados no coinciden con las necesidades reales de este departamento para este 2019.

Un informe sobre la situación financiera recoge partidas que no tienen cabida en el vigente presupuesto por importe de 579 millones de euros, por lo que la Consejería se encuentra en una situación de bloqueo económico. Mientras no se resuelven los traspasos con Hacienda para estas cantidades -que ya se ha solicitado-, no se podrá tramitar ningún expediente nuevo en 2019 sin la autorización de la Dirección General de Presupuestos.

El Plan de infraestructuras de Transporte Sostenible (Pista) 2020 se aprobó en 2016 con 325 millones de euros anuales para toda Andalucía que no daban ni para construir una línea de Metro.