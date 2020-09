La Consejería de Educación y Deporte ha cifrado en un 4,5% de medida el seguimiento entre los 107.269 docentes de centros públicos de la huelga convocada este viernes por CCOO, Ustea y CGT-A, junto a CNT, estudiantes y Ampas para exigir que la Junta aplique medidas preventivas en los centros educativos contra la Covid y "evitar que la educación sea un puente de transmisión comunitaria".

Así, el departamento que dirige Javier Imbroda ha indicado que, según los datos provisionales obtenidos del Sistema Séneca, a las 11:00, de los 48.952 maestros de centros de Educación Primaria, 4.534 han secundado la huelga, lo que supone un 9,3% del total, mientras que en Secundaria, la secundan 224 de los 51.539 profesores que hay en centro públicos, un 0,4%.

Según el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, "las medidas puestas marcha por la Consejería de Educación para iniciar la actividad lectiva presencial el nuevo curso en los centros educativos no prevén el incremento de plantilla necesario y no garantizan la salud de la población andaluza, obviando los 384 millones de euros para educación que se han transferido a Andalucía y de sus propios presupuestos". Por ello, CCOO señala que no ha quedado otra opción que convocar esta huelga que levante la voz "todos a una" y que obligue a la Consejería de Educación "a rectificar las políticas economicistas e irresponsables que está aplicando, después de unas negociaciones en las que se nos ha estado mareando, una y otra vez, sin un interés real por ofrecer centros escolares seguros".

Por su parte, en un comunicado, CGT-A señala que para este curso "no se está garantizando el principio de preservar la salud física y emocional de todos los agentes que intervienen en el sistema educativo" y que la incorporación del alumnado andaluz a los centros educativos "supone un riesgo elevadísimo de contagio ante la falta de recursos e inversión para cumplir las medidas de control, ya que no se garantiza la distancia de seguridad de 1,5 metros que recomiendan las autoridades sanitarias ni se limita el aforo máximo que permita mantener esa distancia de seguridad". Además, asegura que "se obvia la exposición de riesgo que supone el contacto estrecho con casos sospechosos de infección por el Covid-19 en espacios cerrados a una distancia menor de dos metros durante más de 15 minutos, se elude la normativa general, como la que impide reuniones de más de diez personas, y se llenan las aulas con ratios muy elevadas".

Igualmente, Ustea indica que ha decido convocar esta primera jornada de huelga para exigir todos los medios y recursos necesarios para poder garantizar una presencialidad "segura" para el curso 2020/21, porque "es mucho lo que está en juego", toda vez que añade que "la salud y la educación públicas son derechos básicos y fundamentales a los que no podemos renunciar y por esa razón, si las administraciones y los poderes públicos no los garantizan, es legítimo y necesario que la comunidad educativa y el conjunto de la sociedad reivindique lo que es justo: seguridad en las aulas y educación presencial de calidad".