Looks para enamorar en la Feria si no te vistes de flamenca

A la Feria, siempre espléndida. Llevamos un año esperando, no estamos dispuestas a dejar pasar la oportunidad de pasarlo en grande, y cómo no, lucirnos. Está claro que la experiencia completa en el Real se vive vestida de flamenca, pero si los volantes no son lo tuyo, si el tiempo no acompaña o si prefieres tomarte la velada de otra manera, no hay por qué renunciar al estilo. ¡Al contrario! La Feria es toda una ocasión para divertirse con la moda, atreverse con algo nuevo, gustarse y gustar. Porque sí, la Feria pide esa intensidad de las ocasiones especiales: la emoción de estrenar, de reservar alguna prenda especial para dejarse ver, ¡ponerse guapa, en suma!.

Este año Sevilla Fashion Outlet se inspira en el estilo de los que más saben de primavera en Sevilla, por eso acudimos a este gran destino de moda en busca de inspiración y outfits para exprimir la Feria con estilo.

“Ir impecable a la Feria sin vestirte de flamenca tiene su misterio: vas a visitar muchas casetas, es posible que comas y bebas un poquito de más, obviamente vas a bailar… ¿Cuál es el secreto de todas esas influencers que parecen ir perfectas 24 horas? Ahí lo tienes: anteponen la comodidad, haz lo mismo: relega los tacones imposibles, busca tejidos de calidad - mejor en fibras naturales- y busca prendas con un poquito de holgura y buena caída”, aseguran.

El equipo de estilistas de Sevilla Fashion Outlet nos proponen dos looks ideales para enamorar esta Feria de Abril si no vas vestida de flamenca.

Feria de día: cómoda y sofisticada

Un look primaveral y vibrante de lo más apetecible en blanco y coral. El mono es cómodo y arreglado, la solución perfecta. La blazer eleva un poco el look y le da alegría con ese tono encendido. Si la noche nos sorprende aún de fiesta, nos abriga si refresca. Las sandalias con tacón medio son ideales para la ocasión: vamos elegantes y cómodas. Los pendientes siguen esa regla no escrita de la Feria: más es más. Al ser florales evocan primavera y son de rafia así que pesan poco y estarás encantada de llevarlos todo el día.

Feria de noche: eleva el look

De noche en la Feria nos arreglamos más. Un vestido negro suele ser también en este contexto una elección segura y sofisticada. En largo midi y con patrón sencillo, este vestido de cóctel de Roberto Verino es ideal para la Feria al estar elaborado en tejido perforado, tan habitual en los trajes de flamenca. Combinado con unas sandalias doradas de tacón, es caballo ganador. Con estas de Michael Kors, con una discreta plataforma, aguantarás toda la noche. Los pendientes, divertidos y con lentejuelas, son la guinda de un look divertido, fresco y chic.

La primavera de los que más saben de primavera

Sevilla Fashion Outlet hace esta temporada un guiño a la vivencia de la manera en Sevilla, y para ello ha contado con la complicidad de los creativos y diseñadores que dan a Sevilla su color especial.

Prescriptores como Lina, en cuya colaboración han creado propuestas de looks con esencia animando a integrar en nuestros outfits elementos de artesanía textil como el mantón de manila; También la sombrerera Patricia Buffuna, que impartirá un taller de estilismo y protocolo con Alejandra Domínguez en mayo en el centro; el prestigioso estilista Manuel Cecilio, la imaginera Lourdes Hernández y el florista Juanma González de Orangerie, que ha creado una instalación artística para una espectacular bienvenida floral a la primavera.

Además, a través de su perfil de instagram, ofrecen muchas ideas de looks y propuestas para acertar con outfits imaginativos de las mejores marcas, y a precio outlet, con descuento mínimo asegurado del 30% .