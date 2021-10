Juan José Cortes asegura que "no recuerda la agresión" a una mujer en Santa Justa

Juan José Cortés ha asegurado que "no recuerda" haber agredido a una mujer en Sevilla y ha señalado que la supuesta agredida "grabó vídeos" en los que se mofaba de la muerte de la pequeña.

En un mensaje en sus redes sociales, en el que se dirige a un amigo, el padre de Mari Luz, que fue detenido po el suceso y luego puesto en libertad, indica que a esta persona "no la conoce de nada", pero solo sabe de ella que "grabó varios vídeos alegrándose" de la muerte de su hija y diciendo que "si Mari Luz está muerta, bien muerta está y enterrada".

"Los huesos de Mari Luz están bien secos"

Asimismo, remarca que "en otro vídeo dijo que ya está bien con tanto Mari Luz y tanto con Mari Luz que sus huesos ya huelen, que sus hijos están vivos y que los huesos de Mari Luz ya están secos y bien secos", así como en otro llegó a decir que "se hacía un Colacao con sus cenizas", por lo que "para unos padres esto es muy duro de escuchar", ha destacado Cortés.

Tras apuntar que el encuentro en la estación de Santa Justa fue "fortuito", Cortés incide en que no recuerda lo ocurrido porque tiene diagnosticado desde la muerte de su hija un trastorno de la personalidad por estrés post traumático y a veces tiene "lagunas". "No recuerdo las cosas en situaciones estresantes y me bloqueo, no controlo mis emociones, me fundo en negro, es una enfermedad complicada, siento no poder dar más datos, espero que todo se aclare, pero no soy una persona agresiva", ha proseguido Cortés.

Tras recordar su lucha "por el bien de los padres y madres de este país y sobre todo por los niños", el padre de Mari Luz sostiene que "no quiere que nadie sufra" lo sufrido por su familia y él, al tiempo que remarca que "defenderá a sus hijos como gato panza arriba; como cualquier padre lo haría".

Cortés: " Se ha propuesto arruinarme la vida"

Convencido de que esa mujer se ha propuesto "arruinarle la vida", Cortés subraya que "no cree necesario" que se realicen juicios paralelos u opiniones sin fundamentos jurídicos, ya que "siempre" ha esperado que "la justicia, que es nuestro garante ante la defensa de nuestros derechos, se pronuncie".

Como investigado en este asunto, "me someto a la autoridad judicial para colaborar a que se aclaren los hechos y si soy responsable de algo, para eso está la ley y la justicia para cumplirla", ha enfatizado. "Soy un fiel defensor de nuestro sistema judicial y nuestra justicia", concluye.

En Santa Justa

La Policía Nacional detuvo este lunes y puso a disposición judicial este martes a Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, por un presunto delito de lesiones cometido en la estación de Santa Justa de Sevilla, hechos por los que el Juzgado de Instrucción 9 de la ciudad, en funciones de guardia, acordó su puesta en libertad provisional.

Juan José Cortés es conocido por ser padre de Mari Luz Cortés, la niña de cinco años que murió en 2008 en Huelva a manos de Santiago del Valle y su hermana Rosa, ambos condenados en 2011 a la pena de 19 años de cárcel por un delito de asesinato y a la de tres años por un delito de abuso sexual el primero, mientras que su hermana lo fue a nueve años como cómplice de asesinato.

Además, ha sido uno de los que más apoyo público ha dado a la prisión permanente revisable. También ha sido diputado del PP en el Congreso por la provincia de Huelva, cargo que ocupó de abril a noviembre de 2019.