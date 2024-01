Miguel Rus, reelegido al frente de la Confederación de Empresarios de Sevilla tras 12 años en el cargo

Miguel Rus Palacios ha sido reelegido, por aclamación, presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, CES, en el transcurso de la Asamblea Extraordinaria Electoral, celebrada este lunes, en la que también han sido elegidos el resto de los miembros del Comité Ejecutivo que dirigirán esta organización empresarial en los próximos cuatro años. Este año cumplirá 12 años al frente frente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), organización que dirige desde el 23 de mayo de 2012.

Los vicepresidentes son Manuel Cornax Campa, presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla (AHS); Juan Pedro Calvente Caballero, presidente de la Asociación de Empresarios de las Cabezas de San Juan (AECA); Vanessa Muñoz Pineda, presidenta de la Asociación de Empresarias Sevillanas; Antonio Amarillo Rodríguez, presidente de la Asociación Empresarios de Transportes de la Provincia de Sevilla (AETRANS); y Tomás González Rodríguez, presidente de Confederación Provincial de Comercio, Servicios y Autónomos de Sevilla (APROCOM).

Para cubrir las diez vocalías del Comité Ejecutivo, se han presentado las candidaturas de Alfonso Maceda Jiménez de Cisneros, presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Sevilla (AEHS); Almudena Sainz de la Maza Ybarra, presidenta de la Asociación de Empresarios de Morón (AEM); Antonio López Balbuena, presidente de la Asociación de Parques Empresariales de Sevilla (APES); Augusto Jannone Jannone, presidente de la Asociación para la Promoción Comercial del Puerto de Sevilla (ProSevillaPort); Borja Uruñuela Lobera, presidente de la Asociación Empresarios Mairena del Aljarafe (AEMA); Elena Cintado Ollero, representante de la Federación Empresarios de Industria y Comercio de Alimentación, Droguería, Perfumería y Afines de Sevilla (FEICASE); Eduardo Pérez-Serrera Rodríguez, representante de Federación de Empresarios del Metal (FEDEME); Mª José Contreras Caro, representante de la Asociación Empresarial Sevillana de Constructores y Promotores de Obras (GAESCO); Rafael Caamaño Aramburu, presidente de la Confederación Centros Privados de Enseñanza (CECE); y Raúl Maldonado Blanes, presidente del Círculo de Empresarios de Cartuja, CEC.

Estabilidad, seguridad jurídica y acuerdos

En su discurso de investidura, el presidente de la CES ha dicho que los escenarios políticos de crispación y confrontación no ayudan nada al futuro de Sevilla, ni a Andalucía y a España, “los empresarios necesitamos estabilidad, seguridad jurídica y acuerdos para poder trabajar y sacar adelante nuestra tierra y, para ello, es imprescindible generar una confianza que facilite la inversión y el desarrollo económico y social”.

“Nos debemos a nuestros empresarios, por lo que estaremos con aquellos que busquen impulsar la actividad empresarial, que es lo mismo que apoyar el progreso, el empleo, y la innovación de nuestra tierra. Y, dentro de ese marco, seguiremos siendo reivindicativos y reclamando a las diferentes Administraciones las condiciones necesarias para lograr una provincia próspera y con futuro, por lo que pido remar todos en una misma dirección para impulsar, de una vez, la economía sevillana. Nos jugamos mucho”, ha dicho Rus.

En este sentido los empresarios han pedido a los políticos altura de miras y que tengan como prioridad a Sevilla y no a sus partidos, ya que las medidas que imponen tienen un impacto directo en las cuentas de resultados de las empresas y en su gestión diaria. Por eso, es importante que las empresas sevillanas se unan para ganar representatividad y visibilidad, defender sus derechos e intereses, y hacerlas más fuertes. No solo es importante que sean muchas, sino que sean sólidas, competitivas, con proyección internacional, capaces de retener el talento y de atraer inversiones. Además, ha recordado que las organizaciones empresariales tienen el importante reto de defender, dignificar y ensalzar la figura del empresario, así como potenciar el emprendimiento para que hay más empresarios, más empresas y más grandes.

“Me gustaría recalcar que desde la CES no solo apoyamos a los empresarios, sino también apostamos por el avance en derechos y mejoras sociales de los trabajadores, pero siempre desde el diálogo y el consenso para que estos avances no pongan en peligro la creación de empleo ni la supervivencia de autónomos, micropymes o pequeñas y medianas empresas que conforman más del 95% de nuestro tejido productivo”

Decálogo de retos y objetivos para una Sevilla empresarialmente potente y competitiva

En su intervención el presidente de la CES ha expuesto un Decálogo con medidas para mejorar la actividad empresarial, lograr la recuperación económica e impulsar la creación de empleo en Sevilla. El objetivo es consolidar un tejido productivo sólido que impulse el desarrollo económico y social, es decir, una Sevilla empresarialmente potente y competitiva. Una provincia para vivir, visitar, invertir y trabajar, donde los jóvenes encuentren trabajo y puedan desarrollar un proyecto de vida, y donde las empresas y sus empleados se sientan como en casa: acogidos, protegidos, apoyados e impulsados.

Entre los retos para conseguir estos objetivos:

1. Fuerte apoyo a las organizaciones territoriales y sectoriales, que son el eslabón más directo que entronca con los problemas reales de cada zona y de cada sector del trabajo. Las Administraciones tienen que apoyar al empresariado local, que es la mejor receta para generar actividad económica y puestos de trabajo, e impulsar y dinamizar la economía de nuestros municipios.

2. Formación. Hay que armonizar la formación y orientar los currículums a las necesidades reales de las empresas y de los mercados. La brecha existente entre la formación y el empleo subraya una situación contradictoria: hay elevados niveles de desempleo y, a la vez, escasez de cualificaciones y de competencias de interés para el mercado laboral. Aquí tienen mucho que decir los centros educativos y su colaboración con las empresas, se hace imprescindible más conexión entre ambos mundos. Hay que reforzar los programas de formación en sectores con perfiles no cubiertos e impulsar la Formación Profesional, especialmente la FP Dual, para mejorar la empleabilidad de los jóvenes, ya que ofrece enseñanza teórica y práctica, y acerca al estudiante al mundo laboral.

3. Combatir la sequía, es una de las preocupaciones principales de los empresarios, que este año ya le ha costado dos puntos a la economía andaluza. El agua es el oro de nuestra tierra. Sevilla, es especialmente sensible a la grave amenaza que supone la falta de agua, tanto para la población en general como para el mundo rural, los servicios y las industrias, especialmente la agroalimentaria. La agricultura es el pilar de nuestros indicadores macroeconómicos, así como del empleo y las exportaciones, que son claves para el crecimiento económico, la estabilidad y el futuro. Hay que apostar por la reutilización de 100% del agua, la desalación y desalobración, más presas y pantanos. No podemos desperdiciar ni una gota.

4. Fomento de la cultura de la responsabilidad (RSEyS): empresas igualitarias, que tomen la iniciativa en políticas de igualdad y conciliación, mejorando la calidad de vida de nuestra sociedad en general y las mujeres en particular; que trabajen para integrar a los vulnerables; empresas comprometidas con el medioambiente, que contribuyan a que nuestra provincia siga siendo abanderada en la sostenibilidad de sus recursos productivos.

5. Impulso de nuestros sectores productivos, No se trata de cambiar el modelo, sino de hacer a nuestros sectores más productivos. Seguir avanzando en la excelencia de los sectores que impulsan la economía de nuestra tierra, como el turismo, el comercio, o la hostelería; cuidar de sectores tan vitales como la agricultura. Que no se olviden que somos la despensa de Europa. Y promover el crecimiento de otros que tienen un gran potencial, como la industria.

De hecho, uno de los retos de la CES es conseguir el objetivo europeo de que el 20% del PIB de nuestro tejido productivo sea industrial, y hemos comprometido a todas las Administraciones y sindicatos para lograrlo. Hay que conseguir que todos los procesos de producción y transformación se desarrollen en Sevilla. Por ejemplo, en la industria minera, no sólo llevar a cabo aquí la extracción, sino también la transformación, que se desarrolle toda la cadena de valor en nuestra tierra. Sin embargo, hay compañías que no hacen esos procesos por trabas burocráticas. Por ello, hay que tomar medidas como simplificar y agilizar los trámites administrativos, fomentar la innovación y la digitalización, apoyar a la internacionalización, y acompañar en los procesos de transformación.

6. Fomento de la transformación digital del tejido productivo sevillano. Hay que estar cerca de los empresarios, especialmente de las pymes, para que se puedan adaptar a los nuevos entornos digitales y ser competitivos. La digitalización efectiva implica fuertes cambios económicos y sociales, que nos exigen actuar con vocación de liderazgo.

7. La colaboración público-privada es fundamental. El sector privado puede y debe ser un auténtico y leal socio para la Administración, por ejemplo, en el desarrollo de las inversiones de las Administraciones (como en el caso de las infraestructuras), la implementación de ciertas políticas (como la investigación y la innovación), o para la prestación de los servicios públicos (como la educación y la sanidad). Hay que sacar lo mejor de lo público y lo privado y unir sinergias para avanzar más rápido.

8. Clima favorable a la actividad empresarial. Consolidar la actividad empresarial, así como asegurar la productividad y el empleo, pasa por una fiscalidad más flexible y competitiva, orientada al crecimiento empresarial. Pero el apoyo público debe ser tanto financiero como normativo. Es el momento de profundizar en medidas regulatorias que faciliten la inversión, que eliminen trabas y burocracia, que permitan la flexibilidad y la diversificación, que impulsen la internacionalización y que faciliten el proceso de transformación digital que la sociedad demanda. Necesitamos que nuestras empresas puedan competir, al menos, en igualdad de condiciones que las empresas de otras provincias y países europeos.

9. Infraestructuras. Sevilla sufre un déficit histórico en infraestructuras con retrasos que no suceden en ninguna otra provincia española, y que están hipotecando la movilidad de las personas y de las mercancías. Según la (AIREF) Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Sevilla es la provincia española con menos inversión en infraestructuras por habitante desde el año 1985. Estas carencias se traducen en grandes retrasos en proyectos claves para Sevilla como la SE-40, la Red de Metro, la conexión Santa Justa al Aeropuerto, y la singularidad del puerto Sevilla. Estas carencias condenan el futuro de Sevilla, porque sin infraestructuras no hay desarrollo, lo que da lugar a altos niveles de pobreza. La falta de infraestructuras dificulta el acceso a servicios básicos como educación, salud, transporte y comunicación, lo que afecta negativamente el bienestar de la población y la capacidad de las empresas para crecer. No es casual que Sevilla cuenta con 6 de los 15 barrios más pobres de España, según los datos del INE.

“En este sentido, llamamos a los representantes por Sevilla, a los diputados y a los senadores, es decir, a todos aquellos a quienes han votado los sevillanos, que no dejen caer en el olvido a su tierra y que luchen por ella en los órganos de poder y en las instituciones. Y este trabajo, su trabajo, se lo vamos a recordar uno a uno desde la CES. Que dejen de mirar a otro lado. Que representan a Sevilla. Que esta situación es insostenible e injusta. No hay tiempo que perder, nuestro futuro está en juego”, ha afirmado el presidente de la patronal sevillana.

10. El diálogo social debe ser el escenario institucional para la identificación de los principales retos de Sevilla, de Andalucía y de España. Cuando las cosas se prevén y se negocian, el margen de error se acorta notablemente. Ese es el valor del Diálogo Social y de las mesas de negociaciones. Un valor muchas veces intangible, pero esencial para afrontar el futuro con garantías y mantener la paz social. Es el momento de, entre todos, crear unos pilares sólidos donde construir un futuro para nuestra tierra y así impulsar todo el potencial económico que tiene Sevilla. Hoy en día la política tiene que ser diálogo, negociación y consenso, siempre buscando el interés general de los ciudadanos.

“Nos alegra poder decir que, en Andalucía, y en Sevilla, los sindicatos y los empresarios hemos sido capaces de negociar y llegar a acuerdos. Sin duda, este consenso es la mejor fórmula tanto para los trabajadores como para las empresas”, ha dicho el presidente de la CES. En este sentido, Rus ha recalcado que desde la CES no solo apoyamos a los empresarios, sino también apostamos por el avance en derechos y mejoras sociales de los trabajadores, pero siempre desde el diálogo y el consenso para que estos avances no pongan en peligro la creación de empleo ni la supervivencia de autónomos, micropymes o pequeñas y medianas empresas que conforman más del 95% de nuestro tejido productivo.