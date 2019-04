Modalidades de financiación para empresas

La obtención de fuentes de financiación puede ser un gran problema para la administración y tesorería de las empresas, sin embargo, el mercado financiero hoy en día, pone a disposición de los empresarios diferentes modalidades de financiación de empresas, que les permiten sortear el gran obstáculo de la carrera del éxito, que representa no contar con el flujo de caja necesario para mantener el nivel óptimo de operatividad de la empresa.

¿Dónde obtener fondos de financiación?

Los recursos pueden proceder de dos formas, de la financiación propia cuando los socios hacen aportes extras, caso en el cual no se generarían intereses; o de la financiación ajena, cuando se acude a un tercero para obtener los fondos requeridos, que si bien cobrarán intereses, sigue siendo una atractiva alternativa, porque éstos son deducibles fiscalmente.

El problema puede agravarse si se trata de una empresa nueva, recién creada en el 2019, porque no cuentan con historial crediticio ni operaciones con las cuales demostrar su solvencia frente al sistema bancario tradicional, y no pueden tener acceso a créditos que le permitan poner en práctica proyectos o nuevas ideas.

Es por ello, que paralelamente ha surgido la financiación no bancaria o privada, se trata de empresas que también realizan préstamos y que no pertenecen al circuito bancario, y que en la mayoría de las veces resultan preferibles, puesto que el tiempo de aprobación es más corto, porque no hacen el tradicional análisis de cliente que realizan los bancos.

Es fundamental para las empresas contar con fuentes de financiación no bancaria que sirvan como complemento a su “pool” financiero, ya que pueden surgir factores que limiten el acceso al crédito bancario, como nuevas regulaciones, crisis sobrevenidas, fusiones bancarias o situaciones de geopolítica.

Múltiples productos financieros

Para las empresas nuevas sin el historial crediticio mencionado, pueden obtener liquidez instantánea con la presentación de una factura a crédito emitida, sin la necesidad de esperar a su vencimiento, con la financiación que aportan este tipo de empresas de crédito no bancarias.

La oferta en financiación no se limita sólo y únicamente a las empresas, están a disposición para Pymes también, las de cualquier sector, y en cualquier fase o momento del proceso productivo, financiando a corto plazo tanto cobros como pagos nacionales e internacionales; y si se opta por el largo plazo, están disponibles el renting y el rent back.

Adicionalmente está el descuento comercial, que sirve para las empresas que venden a crédito a sus clientes, y se establece como forma de pago, la firma de un pagaré o letra de cambio. También están los factoring nacional e internacional, que les permite a las empresas anticipar el cobro de las facturas emitidas antes de su vencimiento. El confirming, que se utiliza no para cobrar por adelantado a los clientes, sino como una forma de pagar anticipado a los proveedores mediante las facturas pendientes con plazos de uno a cuatro meses.

Así mismo, están disponibles los préstamos para compra de maquinaria o mercancía, los avales que sirven como garantía a las empresas que van a presentarse a concursos públicos de licitación. Los anticipos a contratos para las empresas que tienen contratos firmados con la administración pública y quieren anticipar el cobro de forma parcial o total. Y finalmente, la financiación de coches, para las empresas que requieren adquirir un vehículo.

Actualmente es una ventaja para las empresas contar con tan variadas y prácticas modalidades de financiación, las cuales no se limitan al sistema bancario tradicional, sino que también están a disposición este tipo empresas, que al igual que los bancos, ofrecen los productos descritos a unas tasas de interés muy competitivas, con trámites ágiles que permiten obviar los largos plazos de espera en la aprobación de los créditos, y que además, están a disposición para las nuevas empresas de reciente creación que no cuentan con un historial comercial y crediticio suficiente para tener acceso al circuito bancario.