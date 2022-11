Motores de segunda mano: precios, condiciones y aspectos más interesantes

El buen mantenimiento de un vehículo en un estado óptimo de funcionamiento no es una cuestión que deba tomarse a la ligera. Tener la certeza de que todas las piezas funcionan adecuadamente y de que el rendimiento general del coche es el esperable siempre aporta un plus de tranquilidad y nos garantiza que nuestro automóvil seguirá funcionando bien durante unos cuantos años más. Sin embargo, este mantenimiento conlleva un desembolso económico que no todos los usuarios se pueden permitir. A veces es incluso necesario reponer alguna pieza que no tiene solución; es entonces cuando realmente la cifra del gasto asciende más de lo esperable.

Por suerte para los usuarios que se encuentran en esta situación, España cuenta con un parque de talleres de ocasión y desguaces con piezas de segunda mano bastante amplio, de modo que podemos adquirir alguno de estos productos en estos lugares. Una de las piezas más buscadas en estos puntos de venta son los motores, que en muchas ocasiones están en perfecto estado y pueden recuperarse de aquellos vehículos que han dejado de ser útiles por otras razones.

En este artículo queremos hablar sobre qué posibilidades tenemos de encontrar un motor de segunda mano, qué precio medio podemos manejar y hasta qué punto es recomendable recurrir a una pieza con estas condiciones.

¿Cuándo podemos encontrar un motor de segunda mano en un desguace?

Una avería inesperada puede llegar en cualquier momento. Si tenemos suerte, bastará con una puesta a punto por parte del mecánico y la reparación correspondiente. Si el fallo es más grave, posiblemente la única solución sea cambiar la pieza. Esto precisamente ocurre con los motores, cuya reparación es en ocasiones más costosa incluso que la propia renovación íntegra de la pieza. La pregunta es: ¿podemos encontrar cualquier tipo de motor en un desguace?

Generalmente los desguaces tienen todo tipo de mecánicas: motores Ford, Mercedes, Toyota, Hyundai, Peugeot, Nissan… Da igual cuál sea la marca. Lo importante es que el modelo de motor que estamos buscando lleve en circulación y funcionamiento al menos cinco años. No nos referimos al tiempo en el mercado del coche, ya que muchos modelos con una distancia de entre 4 y 5 años en cuanto a su comercialización pueden contar con el mismo motor. Si la pieza concreta que buscamos ha tenido recorrido en el mercado, tenemos muchas posibilidades de encontrar un recambio de segunda mano en el desguace. Si por el contrario es reciente, sentimos decir que será muy complicado hacerse con ella.

¿Qué precio medio tiene un motor de segunda mano?

Todos los productos que compramos en cualquier negocio, sea del sector que sea, reducen su precio drásticamente desde el momento mismo en que los sacamos del comercio y nos los llevamos a casa. Con los coches ocurre exactamente lo mismo. Basta con sacarlo del concesionario y aparcarlo en nuestra puerta para que su precio se reduzca hasta en un 20 % con respecto a lo que hemos pagado. Y, como es natural, la misma devaluación sufren sus piezas, incluso si funcionan a la perfección.

Atendiendo a este criterio, un motor de segunda mano puede rondar un precio entre un 50 y un 60 % inferior al coste de uno nuevo, siempre y cuando esté en perfecto estado de revista. En cifras, un motor recién salido de la fábrica puede oscilar entre los 4.000 € y los 6.000 €, mientras que uno de segunda mano en un desguace podemos llegar a encontrarlo hasta por 1.500 €. Rara vez el precio superará los 3.000 €por un motor de segunda mano.

¿Qué debemos mirar antes de comprar un motor de segunda mano?

Incluso si acudimos a desguaces Mercedes o de cualquier otra marca de alta gama, el mejor consejo es revisar los aspectos cruciales del motor por mucho que nos aseguren que funciona perfectamente. Para ello es recomendable probar el motor en cuestión durante al menos 30 minutos para cerciorarnos de que el rendimiento es el esperado, además de no emitir ningún ruido extraño. Si nos acompaña un técnico especializado, mejor.

Otra parte fundamental del motor que siempre debemos tener en cuenta es la junta de culata. Si esta falla tendremos que cambiar el motor completo, por lo que mejor será asegurarnos de que sus condiciones son buenas.

Por último, el gasto de agua y aceite del motor nos ayudará a saber qué coste de mantenimiento tendrá el motor. Quizá merezca la pena una inversión inicial algo mayor para evitar un gasto continuo a la larga.

¿Es seguro comprar un motor de segunda mano en un desguace?

La respuesta es sí. Además, España cuenta con un parque de desguaces con posibilidad de ventas bastante amplios y en todos ellos existe una regulación comercial. Aunque sea una pieza de segunda mano contaremos con garantía de devolución y revisión gratuita durante un tiempo determinado. Si no nos ofrecen estas condiciones, lo mejor es no fiarse de esa compra.